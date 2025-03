86 år tillsammans – nu går Jörgen, Maud och Per-Olof i pension

Tillsammans har de jobbat på Carlenskogs i 86 år. Nu går trion Jörgen Hultqvist, Maud Zeilon och Per-Olof Johansson i pension samtidigt. Under fredagen var det avtackning. – Det kommer nog en tår tror jag, säger Maud Zeilon.

Att avtacka en medarbetare för lång och trogen tjänst är förstås inte unikt. Carlenskogs i Vimmerby tackade på fredagen emellertid av tre som varit i tjänst under många år.

Jörgen Hultqvist går i pension efter 42 år, Maud Zeilon efter 28 och Per-Olof Johansson efter 16. Tillsammans är det 86 års erfarenhet som försvinner med de här tre.

– Ingen av oss ska jobba något mer nu. Det är en lite konstig känsla, säger Jörgen Hultqvist.

42 år är länge. Minns du första dagen?

– Nej, det gör jag inte. Men vi var ju vid Ica först. Jag har gjort allt möjligt genom åren. Jag har spikat, byggt hus, takstolar och kört lastbil. Jag har nog gjort allt man kan göra här.

De senaste åren har haft hand om logistiken och även varit säljare.

– Det är stor skillnad mot när man började. Då var det inte så mycket försäljning, utan mest hus och takstolar.

Hur kommer det sig att du stannat så här länge på samma företag?

– Det kan man undra. Men jag har gjort allt möjligt, så det har aldrig blivit enformigt. Det är inte många som slutar här. Kommer man in så stannar man, det är många som trivs.

Barnbarn och sommarstuga

Maud Zeilon med sina 28 år håller med.

– Vi har en bra jargong och försöker hjälpa varandra. Det går att skoja och skämta med varandra, man tål det. Det är många som försvinner nu i det här ändå ganska lilla företaget. Det är nog 30 procent sedan i augusti.

Kontakten med kunderna har också varit en viktig del i det hela.

– Det är många av dem man körde ut grejer till som har gått i pension och så har sönerna tagit över. Sven i Djursdala exempelvis är 72 år nu och honom har jag haft kontakt med länge. Han håller i ännu. Det blir lite över generationerna och det är roligt, säger Jörgen.

– Det är kunderna och det sociala man kommer sakna mest. Man har varit delaktig i varje hem och varje hus som byggts upp har det känts som. Man har varit med på hela resan med Hultet och Kohagen, säger Per-Olof Johansson.

Per-Olof Johansson har redan smygstartat pensionen en aning. Han har gått ned på 60 procent under det här året. Han har jobbat i branschen i 46 år, varav de 16 senaste på Carlenskogs.

– Jag har slussats in i det. Det fungerar bra tycker jag. Jag kan hämta morsan, ta henne till banken och hinna det man inte annars hinner.

Vad ska ni göra annars med tiden som uppstår?

– Alla vi tre har hus, trädgård och sommarstuga. Det finns att göra.

– Barn och barnbarn kommer nog ta en hel del tid också, skrattar Jörgen.

– På lov och sådant kommer man verkligen kunna avlasta, säger Maud.

Räknar med en tår i kväll

Just i dag har de tre nyblivna pensionärerna köpt in smörgåstårta till sin egen avtackning och under fredagskvällen går hela företaget på Ramons i Vimmerby.

– Det känns rätt bra tycker jag. Man är inte tvungen till något längre, men finnas att göra kommer det nog. Det är den sociala biten som blir ett tapp med kunder och kollegor, säger Maud.

– Man vet ju var man kan åka och dricka kaffe när man inte orkar koka själv. Sedan kommer man väl hit för att handla grejerna man behöver, säger Jörgen.

Att gå samtidigt är lite planerat.

– "Palle" och jag fyller samma månad och Mauds gubbe fyller nu i april. Så det blev en bra tid och en bra årstid att gå i.

Blir det någon tår i kväll också?

– Det kommer nog en tår, det tror jag. Nästan alla ska med i kväll och det kommer bli trevligt.

"Lite vemod i det"

Urban Andersson är vd på byggvaruhuset och har själv jobbat där i 20 år.

– Jag har jobbat med de här tre rätt länge och det kommer märkas. Det ligger lite vemod i det. Det är mycket erfarenhet som försvinner, men samtidigt blir det en nystart och vi fyller på med nytt folk. Det är tre nya som börjar på måndag, så det blir nytt blod och nytt tänk. Men just i dag är det vemodigt, det blir det när folk ska gå hem, konstaterar Urban.

De här tre har ju jobbat länge. Vad tänker du om det?

– Personalen vi har stannar länge. Det är ett gott gäng och nu får det bli en nystart nästa vecka. Men först ska vi ha avtackning med hela företaget i kväll.

Carlenskogs börjar se en ljusning på marknaden.

– Ja, det ljusnar för bygg i horisonten. Det är inte full snurr ännu, men sådant här väder är bra för oss. Då måste folk ut och titta till sina ställen och ser att behovet finns. Vi får det här rotbidraget i maj och det är bra inför hösten. Jag tror de flesta kommer ha att göra och det gynnar oss.