Efter 20 år som vd – nu går Urban i pension

I ganska exakt 20 års tid har Urban Andersson varit vd för Carlenskogs i Vimmerby. Sedan tio år har han planerat för sin pension och nu är det snart dags. – Tanken är att jag ska stå vid skrivbordet för sista gången den 31 mars, berättar han.

Redan som 13-åring började Urban Andersson att jobba på Gullringshus där hans föräldrar jobbade.

– Är man från Gullringen har de flesta den bakgrunden. På den tiden var det inte lika noga med arbetsmiljöregler och när man var 13 år kunde man vara där och jobba. Så det är i närmare 50 år som jag ändå varit igång och jobbat, säger han.

Han gick ekonomisk linje på gymnasiet i Hultsfred. Därefter blev det militärtjänst och han har också jobbat drygt sex år på VTT Grafiska. Sedan 2004 har han arbetat på Carlenskogs och vd blev han för ganska exakt år 20 år sedan.

– Jag tycker själv att vi har fått till ett rätt fint företag med bra stämning och bra folk att jobba med. Det har varit riktigt bra och roligt under de här åren.

"Sitter i mig att ha koll på saker"

Men under ganska lång tid har han haft planer på att göra en exit när han fyller 63 år. Det gör han i år och därför är det dags för Carlenskogs vd att gå i pension.

– Jag har tänkt och planerat för det här i tio års tid och förberett mig för det här. Tanken är att jag ska stå vid skrivbordet för sista gången den 31 mars. Sedan blir det semester och säkert lite andra grejer som ska fixas framåt också.

Det är i maj som Urban fyller 63 år och han ser fram emot att bli pensionär. Han tror dock att det kommer bli en saknad.

– När man är med i smeten och jobbar hela tiden, så är man med på allting och sedan en dag ska man inte vara det. Det kommer nog ha någon form av konstig påverkan på en, men samtidigt har jag rätt mycket annat att göra också. Jag har andra intressen som får blomma ut med familj, hus och hem, sommarstugor och det finns grejer att göra. Det kommer dagar när solen inte skiner och det är väl de dagarna man funderar mest på. När man jobbar är man mest sugen på en vacker dag.

Vad kommer du sakna med jobbet?

– Det kommer vara en saknad att inte vara drivande på samma sätt. Det sitter i mig att ha koll på saker och det har jag levt på. Jag har haft rätt bra koll på läget runt omkring. Nu tar man bort det lite grann och det kan bli en utmaning. Jag tror att det ger sig och jag ser det som rätt tid att sluta med vår och sommar framför sig. Då kan det flyta på som en semester och sedan försöker man hitta ett inre lugn där.

Ingen ny lokal vd

Han är stolt över sina drygt 20 år på Carlenskogs.

– Det är ett fint företag och vi har klarat av både kraftiga uppgångar och motsatsen. Under pandemin var det exceptionellt åt ena hållet och det var ett enormt tryck och en stor efterfrågan. Vi löste det så gott vi kunde och även den kraftiga nedgången efter det med lågkonjunktur har vi löst med gemensamma krafter och med hedern i behåll.

I nuläget är man 17 anställda på Carlenskogs. Någon ny lokal vd blir det inte.

– Vd-posten kommer skötas av familjen som äger bygghandeln. Anna Fellesson blir formell vd som jag förstått det. Vi har också skapat en ledningsgrupp, där bland annat Peter Tunek som jobbat här i många år, ingår. Han blir platschef light kan man säga. Han kommer inte ha personalansvar, men vi har försökt kratta manegen så mycket det bara går. Det ska inte märkas så mycket att jag som person försvinner. Det ska funka ändå är tanken.

Med all tid som nu uppstår tror Urban Andersson ändå inte att det blir särskilt svårt att fylla vardagen.

– Vi har en stuga i Dalarna och där är vi så mycket vi kan. Vill man inte vara hemma och vill man byta miljö, så åker vi bara dit.