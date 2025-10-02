MATBUTIKEN LÄMNAR KEDJA OCH BLIR FRISTÅENDE

Björn Johansson lämnar Tempo-kedjan för att istället stå på egna ben under namnet Träffen. Skiftet gjordes nu i månadsskiftet september-oktober. Foto: Ossian Mathiasson

Sedan månadsskiftet september-oktober står Björn Johansson på egna ben med sin matbutik på Storgatan i Vimmerby. – Vi har lämnat Tempo-kedjan och blir Träffen igen som är ett välkänt namn, säger Björn Johansson.

Dagens Vimmerby kan i dag berätta att namnet Tempo Träffen är ett minne blott då Björn Johansson har lämnat Tempo-kedjan och blivit fristående under namnet ”Träffen”.

– Vi har bytt från Tempo och kommer istället bara heta Träffen. Vi kommer som vanligt ta våra varor från Dagab, säger Björn Johansson på Träffen.

Vad är förklaringen till detta skifte?

– Det är väl lite allt möjligt, bland annat effektivering och besparingar. Vi blir lite mer vår egen och behöver inte följa ett koncept rakt ut. Vi är ingen Tempo-butik längre, säger Björn Johansson.

Att byta till namnet Träffen var självklart, enligt Björn Johansson.

– Jag bara tänkte att alla vet vad Träffen är i och med att det hette Träffen fram till att det blev Tempo. Vi behöver inte krångla till det mer än vad det är.

"Nu kom tanken fram igen"

Skiftet gjordes nu i månadsskiftet september och oktober. Nya skyltar har kommit på plats och gamla skyltar ska plockas ner.

– Vi har satt upp de nya skyltarna och ska ta ner de gamla skyltarna. Det är tiden som inte riktigt räcker till.

Har detta skifte någonting att göra med att det har varit problem med varuleveranser till butiken och att det har varit tomt på hyllorna under hösten?

– Ja, det har väl gjort att det har gått lite snabbare. Det har funnits tankar på det tidigare, men nu kom tanken fram igen och det tog lite mer fart igen.

Vad hoppas du att förändringen ska betyda för er?

– Som det har varit tidigare har det varit koncept som har styrt upp en mer och mer. Nu behöver man inte följa konceptet på samma sätt. Man kan säga också att det är en besparingsfråga.

På vilket sätt?

– Man behöver inte följa deras koncept helt och hållet. De styr upp det mer och mer och man ska göra det, ha det och se till att det ser ut så, så och så. Vi får mer frihet och valmöjlighet.

"Jag ger mig inte"

Björn Johansson berättar att matbutiken har genomgått flera kämpiga månader.

– Ja, det har varit tufft ett tag men jag ger mig inte. Vi ska komma igång igen.

Kommer det vara lättare för er att plocka varor nu när ni har lämnat Tempo?

– Det blir egentligen ingen skillnad.

Vad har du att säga till era kunder som är och varit oroliga för butikens framtid?

– Jag tackar för att de finns och att de kommer.

Jag tänker på att det finns de som tror att butiken ska läggas ner?

– Det cirkulerar hela tiden massa rykten och jag lyssnar inte så mycket på det.

Vad har du att säga till de som sprider rykten med tanke på att du sitter på sanningen?

– Vi jobbar på och jobbar för fullt. Jag jobbar 24 timmar om dygnet för att vi ska få igång butiken igen med varor.

Är det tomt med varor i butiken nu?

– Det kommer varor lite då och då, men de försvinner rätt så fort. Det kommer varor men det kommer lite för lite och lite fel varor. Det är det handlar om.

Vad tänker du kring framtiden för Träffen?

– Jag hoppas att vi ska kunna komma igång igen så fort som möjligt.