Fastighetsägaren om intresset för Tempo-lokalen: "Relativt stort"

Det finns relativt stort intresse för den lokal där kursade Tempo låg. Det hävdar i alla fall fastighetsbolaget, som äger lokalerna.

I mitten av oktober blev Matpaket i Vimmerby AB, bolaget bakom Tempo i Vimmerby, försatt i konkurs. Så sent som vid senaste månadsskiftet klev man ur Tempokedjan och blev fristående. Då byttes namnet till Träffen.

Den här förändringen kunde inte rädda bolaget och enligt konkursförvaltaren Bill Kronqvist har det berorr på en överetablering på livsmedelssidan i Vimmerby.

– Man gick ur Tempokedjan tidigare, men problemet är att det är överetablerat i Vimmerby på livsmedelssidan. Det finns tre ganska stora butiker och som jag förstått det har det blivit lite för mycket för Vimmerby. Man har haft lönsamhetsproblem, men det har försvårats och förvärrats ytterligare sedan Willys etablering. Det är den förklaring jag har fått, att det är överetablerat och att den senaste etableringen har märkts rejält, sa Bill Kronqvist vid tidpunkten.

Säljer egendomen för sig

Konkursförvaltaren har jobbat på att försöka sälja rörelsen och sagt att det funnits flera intressenter för verksamheten. Den 20 oktober hade en handfull visat intresse för verksamheten.

– De som hört av sig är seriösa. De är eller har varit i branschen tidigare och har erfarenhet av den här typen av verksamhet, sa Kronqvist då.

Den här veckan säger Bill Kronqvist att han inte är inblandad i de diskussioner som hyresvärden för med eventuellt nya hyresgäster.

– Jag kommer sälja den egendom jag kan för sig. Jag vet inte om de kommer vilja byta inredning, det får ni prata med fastighetsbolaget om, säger Bill Kronqvist.

Fastighetsbolaget om läget

Lokalerna där Tempo har legat ägs av fastighetsbolaget Trophi, som har många fastigheter inom den nordiska dagligvaruhandeln. Trophi äger närmare 300 fastigheter i Sverige och Finland.

Trophis vd Jan Björk är positiv kring läget.

"Det är relativt stort intresse för butikslokalen, så vi har gott hopp om att hitta en ny handlare inom kort", skriver Jan Björk i ett sms till vår tidning.

Hur många intressenter rör det sig om?

"Det är åtminstone en handfull intressenter".

Är det lokalt intresse?

"Jag vet inte säkert, men kan tänka mig att det i huvudsak är intressenter från regionen", skriver Jan Björk.

Är ni nära något nu och hur snart hoppas ni gå i mål?

"Det är ju en konkurs som ska ha sin gång, men min förhoppning är att vi har en ny handlare klar innan våren eller möjligen runt årsskiftet".