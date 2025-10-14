FÖRVALTAREN OM KONKURSEN: "HAR FÖRVÄRRAT SITUATIONEN"

Så här såg det ut på Träffen i Vimmerby under tisdagen. Foto: Ossian Mathiasson

Matpaket i Vimmerby AB, bolaget bakom Träffen i Vimmerby, har försatts i konkurs. En överetablering på livsmedelssidan är förklaringen, enligt konkursförvaltaren Bill Kronqvist. – Som jag förstått det har det blivit för mycket för Vimmerby. Man har haft lönsamhetsproblem tidigare och sedan Willys etablering har det förvärrat situationen, säger han.

Kring månadsskiftet gick Matpaket i Vimmerby AB ur Tempokedjan och blev fristående. Tempo bytte då namn till Träffen, men förändringen har inte kunnat rädda bolaget.

Under många år har bolaget bakom butiken haft dystra siffror i bokslutet och nu har man nått vägs ände.

Bolaget har blivit försatt i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Bill Kronqvist är konkursförvaltare och har under tisdagsmorgonen träffat ägaren Björn Johansson.

– Man gick ur Tempokedjan tidigare, men problemet är att det är överetablerat i Vimmerby på livsmedelssidan. Det finns tre ganska stora butiker och som jag förstått det har det blivit lite för mycket för Vimmerby, säger han.

Träffen, eller Tempo som det hetat länge, har haft lönsamhetsproblem i flera år.

– Man har haft lönsamhetsproblem, men det har försvårats och förvärrats ytterligare sedan Willys etablering. Det är den förklaring jag har fått, att det är överetablerat och att den senaste etableringen har märkts rejält, säger Bill Kronqvist.

Ska försöka sälja rörelsen

Butiken har fortsatt öppet under tisdagen och kommer ha det i några dagar till.

– Under de närmaste dagarna kommer vi utreda om vi kan få till någon lösning och om någon kan köpa verksamheten. Man håller öppet några dagar till och har då vanlig utförsäljning vad gäller varorna. Det andra är inredningen i butiken och det ger vi oss inte på förrän vi har försökt att sälja rörelsen.

Vad tror du om möjligheterna att sälja rörelsen?

– Det kan jag inte säga nu, förrän jag mött eventuella spekulanter. Jag måste träffa dem först.

Tror du det kan bli svårt om det är en överetablering, som du är inne på?

– Det får vi se, det får vi se. Det här är ett bra ställe som man är etablerat på och det borde finnas möjlighet att driva. Man har haft vissa lönsamhetsproblem tidigare som har förvärrats av den senaste etableringen. Det kanske sätter sig, men det är inte min sak att spekulera i det.

Personalen sägs upp

Butiken har haft tio anställda på slutet.

– De sägs upp om det inte blir någon fortsättning. Det här är tidigt och vi får se. Vi ska försöka rädda verksamheten och i sådana fall kan det handla om en ny anställning i ett nytt bolag i sådana fall, men nu kommer de sägas upp på grund av arbetsbrist.

Hur ser dina närmaste dagar ut?

– Jag kommer träffa folk som eventuellt vill köpa verksamheten och ta hand om de anställda. Vi tar en dag i taget nu i början. Varorna börjar ta slut, men vi kommer trycka ut det vi har. Förhoppningsvis kan vi träffa en överenskommelse med en köpare, men det är inget jag kan uttala mig om i förtid.

Det är just den här butiken som har avtalet med Vimmerby kommun. Tidigare i dag gick kommunen ut med att konkursen påverkar personer som har insatsen inköp genom hemtjänsten.

"Från och med imorgon behövs en annan lösning. Den lösningen håller socialförvaltningen på att planera för. Mer information kommer under dagen", skriver kommunen.