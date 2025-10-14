TROTS KONKURSEN – BUTIKEN HÅLLER ÖPPET

Matpaket i Vimmerby AB har försatts i konkurs, men trots det håller Träffen öppet under tisdagen. Foto: Ossian Mathiasson

Matpaket i Vimmerby AB, som driver butiken Träffen – fram tills alldeles nyligen Tempo – i Vimmerby, har försatts i konkurs. Under tisdagen är dock butiken öppen som vanligt.

Under en längre tid har Tempo-butiken i Vimmerby haft problem att hyllorna gapat tomma. Så sent som vid senaste månadsskiftet lämnade Björn Johansson, som driver Matpaket i Vimmerby AB, Tempo-kedjan och blev fristående under namnet Träffen.

– Det är väl lite allt möjligt, bland annat effektivering och besparingar. Vi blir lite mer vår egen och behöver inte följa ett koncept rakt ut. Vi är ingen Tempo-butik längre, förklarade Björn Johansson förändringen.

Själva namnbytet var självklart med tanke på att butiken tidigare hette Träffen. Ända sedan i somras har det varit problem med varuleveranser till butiken.

– Ja, det har varit tufft ett tag men jag ger mig inte. Vi ska komma igång igen.

Gått back

Då i början av oktober ville Björn Johansson inte säga att butiken riskerar att läggas ned.

– Det cirkulerar hela tiden massa rykten och jag lyssnar inte så mycket på det. Vi jobbar på och jobbar för fullt. Jag jobbar 24 timmar om dygnet för att vi ska få igång butiken igen med varor.

Bolaget bakom Träffen har haft flera minusår de senaste åren och nu verkar det inte gå längre. Omsättningen 2024 låg på drygt 26 miljoner kronor och resultatet efter finansnetto blev minus 567 000 kronor. 2023 var minusresultatet 656 000 kronor.

Under söndagen ansökte man om konkurs och under måndagen fattade Kalmar tingsrätt beslut om att försätta bolaget i konkurs.

Butiken är öppen

Under tisdagen är dock butiken öppen som vanligt när Dagens Vimmerby besökte den. Det är precis som tidigare få varor i butiken, men man håller alltjämt öppet.

Vår tidning har sökt Björn Johansson och konkursförvaltaren Bill Kronqvist per telefon. Vid vårt besök meddelades att ägaren sitter i möte och inte har några kommentarer att lämna.

Simon Henriksson

Ossian Mathiasson