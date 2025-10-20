Så många intressenter finns för butiken i Vimmerby efter konkursen

Fyra till fem intressenter finns för att driva vidare Träffens butik i Vimmerby efter konkursen. Foto: Ossian Mathiasson

Knappt en vecka har gått sedan Träffen i Vimmerby försattes i konkurs. Det finns flera intressenter för att ta över verksamheten och konkursförvaltaren Bill Kronqvist befinner sig i en intensiv period.

Förklaringen till att Matpaket i Vimmerby AB, bolaget bakom Träffen i Vimmerby, försattes i konkurs uppgavs vara en överetablering på livsmedelssidan.

– Som jag förstått det har det blivit för mycket för Vimmerby. Man har haft lönsamhetsproblem tidigare och sedan Willys etablering har det förvärrat situationen, sa Bill Kronqvist till vår tidning i tisdags.

Butiken bytte namn till Träffen i början av den här månaden efter att man blivit fristående. Då hade man hetat Tempo i väldigt många år och det är så man är kända bland de flesta Vimmerbybor.

I förra veckan påbörjade konkursförvaltaren Bill Kronqvist sitt arbete med att hitta någon som vill ta över butiken i Vimmerby och han trodde att det skulle finnas mer att säga under måndagen.

På förmiddagen kan han berätta att han fått till sig en värdering.

– Jag ringer runt just nu och jobbar med försäljningsprocessen. Jag har fått in en värdering, men den tänker jag inte gå in något på, säger Bill Kronqvist.

"De som hört av sig är seriösa"

Konkursförvaltaren säger sig inte ha fått något bud ännu.

– Nej, men det finns fyra till fem som visat intresse.

Vad tror du om förutsättningarna att det kan bli något av det?

– Det är meningslöst att spekulera i det. Det beror på dem, men det finns ett intresse i alla fall.

Är ditt intryck att de är seriösa?

– De som hört av sig är seriösa. De är eller har varit i branschen tidigare och har erfarenhet av den här typen av verksamhet.

Bill Kronqvist säger sig inte hinna fortsätta intervjun.

– Jag sitter i möten nu och måste prioritera detta. Senare i veckan kan jag veta mer.