JÄTTEAVTAL FÖR NILSBUSS – 80-100 NYA ANSTÄLLDA

Anders Fransson är vd på Nilsbuss i Vimmerby, som är en stor vinnare i dag. Bilden är ett montage. Foto: Pressbild

Nilsbuss AB är redan ett väldigt stort företag med 250 anställda. Ett nytt avtal över tio år med ett värde på cirka 830 miljoner gör att man växer ytterligare. – Det rullar på rätt bra. Det innebär nog mellan 80 och 100 nyanställda, säger vd Anders Fransson.

I augusti tecknade Nilsbuss ett åttaårigt avtal med Vetlanda kommun värt cirka 125 miljoner kronor för skoltrafik, som börjar gälla den 1 juli 2027.

Nu har man vunnit ett ännu större trafikavtal med Kalmar länstrafik, KLT, som är värt cirka 830 miljoner kronor för Vimmerbyföretaget.

Det handlar om skol- och linjetrafik i Kalmar län mellan 2027 och 2037. Trafikstart är den 16 augusti om knappt två år och avtalet omfattar för Nilsbuss del 77 fordon och är värt omkring 830 miljoner kronor.

Trafiken kommer bedrivas i och kring orterna Nybro, Emmaboda, Alstermo, Högsby, Virserum, Målilla, Västervik, Blackstad, Gunnebo, Ankarsrum och Vimmerby bland annat.

Det nya avtalet innebär både en fortsatt stark närvaro i länet och en betydande expansion för Nilsbuss.

– Vi är väldigt stolta och glada över förtroendet från KLT. Det här är ett omfattande ochviktigt uppdrag som stärker vår position som en ledande aktör inom kollektivtrafiken i sydöstra Sverige. Vi kommer nu att påbörja planeringen för trafikstarten och ser fram emotatt fortsätta utveckla en trygg, punktlig och miljösmart kollektivtrafik för länets invånare, säger Anders Fransson, som är vd för Nilsbuss.

Hur många nya jobb innebär det?

– Jag har inte riktigt hunnit samla ihop det här ännu. Det handlar om att titta på hur mycket det är värt, vilka orter det är och bussmodeller och sådär. Efter det kan man titta på hur mycket folk som behövs, men det är säkert någonstans mellan 80 och 100 nyanställningar.

Är det svårt att hitta alla dem?

– Man får ta från andra som har förlorat. Där kan man ta många, så de flesta finns redan. Visst behöver det fyllas på också med en del nya förare.

"Rubbet blir nytt"

Nilsbuss, som är runt 250 anställda, har för avsikt att under avtalsperioden satsa vidare på moderna och miljöanpassade fordon med fokus på energieffektivitetet, förnybara drivmedel och hög komfort för resenärerna.

– De här 77 bussarna – allt blir nytt. Rubbet blir och det ska inhandlas framöver. Jag ska i min tur börja upphandla med mina leverantörer nu. Det rullar på rätt bra nu.

Varför går det så bra för er?

– Jag vet inte vad de andra gör för fel, om man vänder på det. Jag räknar på allting väldigt noggrant. Man måste räkna varje skruv och varje däck. Det går inte att ta det på ett hum. Sedan handlar det om att förhandla med sina leverantörer.

En av åtta aktörer

Den 1 januari börjar ett annat trafikavtal med serviceresor också gälla. Där hade Nilsbuss också stor framgång.

– Det rullar på rätt bra. Vi har fyllt på och det här avtalet på 830 miljoner känns skönt. Det gäller i tio år framåt och nu känns det som att man gått i final och i mål. Jag blir 73 år när det här avtalet har gått ut och då har man väl gått i mål med sitt arbetsliv. Kanske finns jag kvar lite då också, men det känns som att jag kan gå i mål nu. Vi har det här, vi har Vetlanda, vi har serviceresor och mattransporter. Vi har körningar hela tiden.

Nilsbuss är en av åtta aktörer i avtalet som sträcker sig mellan 2027 och 2037 och som sammanlagt är värt 6,5 miljarder kronor.