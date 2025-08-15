KONTRAKT VÄRT 125 MILJONER – INNEBÄR STORT ANTAL NYA JOBB

Anders Fransson är vd och ägare till Nilsbuss AB, som nu tagit hem ett stort kontrakt i Vetlanda kommun. Foto: Arkivbild

Vimmerbyföretaget Nilsbuss AB fortsätter växa. Alldeles färskt är en stor upphandling i Vetlanda kommun där värdet ligger på 125 miljoner kronor. Ett 15-tal chaufförer behöver anställas. – Vi är glada över att ha fått det här uppdraget, säger vd:n Anders Fransson.

Nilsbuss AB har varit en stor spelare i trakten länge. Nu är man större än någonsin. Detta efter den senaste stora upphandlingsframgången.

Det rör sig om ett kontrakt med Vetlanda kommun som gäller över åtta år med start 2027. Värdet på kontraktet ligger på 125 miljoner kronor.

– Kontraktet är värt 22 bussar och på måndag går den här tiodagarsgränsen ut. Då ska skriva kontraktet. Det känns förstås väldigt bra, säger bussföretagets vd Anders Fransson.

En viss del av avtalet med Vetlanda kommun har Nilsbuss haft sedan tidigare.

– Nu blir det närmare en dubblering av det vi haft tidigare och en stor utökning. Vi behöver utöka med både bussar och personal. Vi kommer behöva dubblera den styrkan vi har i dagsläget.

Hur många nya jobb innebär det?

– Vi räknar med att vara 25 till 30 när det här börjar gälla och det innebär ungefär 15 personer till. Det blir mestadels runt omkring Vetlanda och gränslandet där, men det kan ju bli folk från de här trakterna också. Vi har inte riktigt börjat titta på det ännu.

Ett 15-tal nya fordon behövs

Avtalet börjar gälla i juli 2027 och gott om tid finns därför angående rekryteringsprocessen.

– Det är alltid en utmaning, men vi brukar lyckas till slut och vi har rätt så mycket rutin på att jaga rätt på folk helt enkelt. I början kan det vara så att ingenting händer, men sedan brukar det börja komma igång.

Ett 15-tal nya fordon måste också köpas in.

– Vi tittar också på att utöka våra lokaliteter i området. Det handlar om depåer och verkstad framför allt inne i Vetlanda.

I grunden gäller avtalet skolskjutsar, men även extraresor och beställningsresor för kommunen.

– Vi är väldigt glada för att ha fått det här uppdraget och att Vetlanda vil ha oss.

Tittar ni på fler sådana här avtal med kommuner just nu?

– Det är mycket olika anbud hela tiden. Allt från större till mindre. Vi håller också på med upphandlingen av KLT just nu och får se hur det blir med den.

Många nya i Vimmerby-Hultsfred

Den 1 januari 2026 börjar också det nya avtalet gälla för serviceresor i både Vimmerby kommun och Hultsfreds kommun.

– Det är en jätteutökning i Vimmerby och Hultsfred med det kontraktet. Det innebär elva fordon till här i Vimmerby bara.

Hur många nya jobb ger det här avtalet?

– Det gör nog 15 till 18 personer fram till 1 januari. Vi har jobbat med det under lång tid och är mer eller mindre i hamn. Bussarna är beställda och kommer i november-december någon gång.

Nilsbuss har haft en stor utveckling de senaste åren. Omsättningen för koncernen ligger på strax under 200 miljoner kronor och i alla sina bolag har man någonstans mellan 230 och 240 anställda.

– Vi har vuxit inom flera branscher. Även bussbranschen har gått framåt och det händer något hela tiden. Är det inte på bussidan, så är det på fastighetssidan och både veckor och månader går fort kan jag säga.