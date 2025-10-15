REDAN FLERA INTRESSENTER FÖR KURSADE BUTIKEN

Konkursförvaltaren säger sig ha träffat två stycken under onsdagen som visat intresse för Träffen-butiken. Foto: Ossian Mathiasson

På tisdagen kom beskedet att bolaget bakom Träffen i Vimmerby gått i konkurs. Redan idag säger sig konkursförvaltare Bill Kronqvist pratat med sådana som visat intresse för butiken. – Jag kan säga så mycket att jag inte fått något bud, säger han.

En överetablering på livsmedelssidan i Vimmerby uppgavs vara förklaringen till att Matpaket i Vimmerby AB, bolaget bakom Träffen i Vimmerby, försattes i konkurs efter att ha haft lönsamhetsproblem i flera år.

”Som jag förstått det har det blivit för mycket för Vimmerby. Man har haft lönsamhetsproblem tidigare och sedan Willys etablering har det förvärrat situationen”, sa Bill Kronqvist till vår tidning under tisdagen.

Visat intresse för butiken

Nu kan Bill Kronqvist berätta att han pratar med sådana som visat lite intresse för butiken.

– Det har inte hänt något konkret, utan det är i den fasen att jag suttit och pratat med ett par idag, så får vi se om de är intresserade på riktigt.

Vad tror du om förutsättningarna att faktiskt sälja butiken, har de förbättrats efter att du haft de här mötena?

– De är väl där de är. Det är baserat på vad de gör för bedömning, om det går att driva en vinstdrivande verksamhet där eller inte. Det är köparen som får avgöra, så att säga, men det finns ett intresse, så vi får se, säger Kronqvist.

Kronqvist säger sig inte ha fått något bud så här långt.

– Nej, inget bud, det väntar jag på, och jag väntar också på att få in en värdering.

Kring månadsskiftet gick Matpaket i Vimmerby AB ur Tempokedjan och blev fristående. Tempo bytte då namn till Träffen, men förändringen har inte kunnat rädda bolaget, utan det har försatts i konkurs vid Kalmar tingsrätt.

Vi har sökt ägaren Björn Johansson, utan resultat.