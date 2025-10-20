JÄTTEN SÄLJER SKOG FÖR ÅTTA MILJARDER

Tidigare i oktober kom beskedet att skogskoncernen Södra varslat 200 tjänster för att möta ett utmanande omvärdsläge. Nu säljer man hela sitt innehav i Baltikum för cirka åtta miljarder kronor.

Skogsjätten Södra skogsägarna kommer att sälja hela sitt skogsinnehav i Baltikum till Ikea. Det skriver skogsbolaget i ett pressmeddelande på måndagen.

Affären omfattar skog i Estland och Lettland och är värd hela 720 miljoner euro. Det motsvarar cirka åtta miljarder kronor och köpet omfattar 153 000 hektar mark.

Tidigare i år beslutade Södra att avyttra hela sitt innehav i Baltikum. Sedan dess har processen pågått med att hitta rätt köpare och nu har man nått en överenskommelse med en välbekant köpare.

Det rör sig om Ingka Group som äger närmare 90 procent av alla Ikeas varuhus.

– Som skogsägarförening med fler än 50 000 medlemmar i södra Sverige, handlar vårt uppdrag om medlemmarnas skogar, inte att vi själva ska äga skog. Innehavet i Baltikum har varit en god finansiell placering för Södra och affären innebär att vi kan lägga än mer fokus på att göra mer av varje träd och vår långsiktiga konkurrenskraft. Det stärker skogsgårdens lönsamhet på ett ansvarsfullt sätt. Nu ser vi fram emot att kunna slutföra detta tillsammans med Ingka Investments, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef på Södra.

Ska användas till möbler

Nu väntar en konkurrensprövning i båda länderna samt ett godkännande i Lettland gällande utländska direktinvesteringar. Påverkan på Södras resultat kommer att redovisas i det kvartal då myndighetsgodkännandet har skett och affären därmed slutförts.

När processen är helt klar kommer Södras närvaro i Baltikum att bestå av två bolag för virkesimport. Dessa ligger i Estland och Lettland.

– När affären är klar kommer vi att fortsätta det ansvarsfulla skogsbruk som Södra har etablerat i dessa välskötta skogar. Vårt mål är att förvalta skogarna långsiktigt, bevara och förbättra deras hälsa, samtidigt som vi tillhandahåller denna förnybara resurs för möbler och andra användningsområden, säger Peter van der Poel, vd på Ingka Investments.

Ingka Group består av bolagen Ikea Retail, Ingka Investments och Ingka Centern. Sedan tidigare äger bolaget 331 000 hektar skogsmark i länderna Estland, Litauen, Lettland, USA, Rumänien, Nya Zeeland och Finland.