SVERIGES STÖRSTA AKTÖR ETABLERAR SIG HÄR

Ryds Bilglas öppnar snart en ny verkstad i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Snart öppnar Carglass sin nya verkstad i Vimmerby. Men inom kort får de konkurrens. Den 1 januari öppnar Sveriges ledande aktör, Ryds Bilglas, en ny verkstad här.

Dagens Vimmerby kan nu avslöja att Ryds Bilglas kommer etablera sig nere vid Böndernas hus i Vimmerby. Ryds Bilglas är Sveriges ledande aktör inom bilglasföretag och har 183 verkstäder på 106 orter runt om i Sverige.

Man finns även i Storbritannien, Norge, Danmark och Spanien.

Och inom kort alltså även i Vimmerby.

"Ryds Bilglas i Vimmerby ligger på Bondegränd 3. Vi erbjuder reparation av stenskott, byte av vindruta och torkarblad. Kontakta oss i dag så hjälper vi dig", skriver Ryds Bilglas om sin nya satsning.

Vi hoppas kunna återkomma med mer om den här satsningen inom kort. Vår tidning har sökt Fredrik Karlsson, managing director på Ryds Bilglas, för en kommentar om etableringen.