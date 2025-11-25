Ryds om etableringen i Vimmerby: "Varit ett önskemål"

Ryds Bilglas etablerar sig i Vimmerby. Det avslöjade vår tidning under dagen. Öppningen är planerad till början av januari nästa år. – Det har varit ett önskemål från försäkringsbolagen. De har varit på oss i många år, säger Jonny Carlsson på Ryds Bilglas.

Under tisdagen kunde Dagens Vimmerby berätta att Ryds Bilglas inom kort öppnar en ny verkstad här i Vimmerby. Det rör sig om Bondegränd 3 i Vimmerby.

– Vi har fått tag i vad vi tycker är en väldigt bra lokal, som ligger väldigt centralt och där närmaste granne är en bilprovning. Läge och allting är jättebra, säger Jonny Carlsson, som hjälper till med etableringar inom Ryds Bilglas.

Varför blir det just Vimmerby?

– Det har varit ett önskemål från försäkringsbolagen. De har varit på oss i många år om att vi ska kika på Vimmerby. Vi var och tittade på de första lokalerna för tre, fyra år sedan. Vi försöker vara väldigt noga med att hitta rätt lokaler, men försäkringsbolagen har tryckt på om Vimmerby i flera års tid. För något år sedan var vi och tittade på en annan lokal också, men den lokalen blev inte heller bra. Det var inte rätt planering, så den ratade vi också.

Färdigställer lokalen nu

Arbetet med lokalen är i full gång och inom kort väntas man vara klara nere vid Böndernas hus.

– Fastighetsägaren har hantverkare som jobbar där och de kommer vara färdiga inom två veckor tror jag. Då får vi tillträde och kan dra igång med det som ska göras från vår sida.

Planeringen är att öppna under den första halvan av januari.

– Det är lite preliminärt ännu, men det blir tidigt i januari som vi öppnar.

Blir en enmansverkstad först

Initialt skapar etableringen ett jobb i Vimmerby.

– Det kommer vara en man där och vi har anställt en lokal kille från Vimmerby. Han har inte bytt rutor tidigare, men två killar från oss kommer vara där för att lära upp honom och sedan får han prova andra verkstäder också. Så fungerar vårt interna upplärningssystem och så lär han sig hur vi jobbar. Det är alltid bra med lokalt folk, även om han inte är branschvan. För det kommer han att bli.

På sikt är förhoppningen att det ska bli mer än en enmansverkstad.

– Vi hoppas inget annat än att vi kan anställa fler personer, men man måste ha verklighetsförankring också. Vimmerby är inte den största orten och vi är väldigt specialiserade. Vi håller på med bilrutor, inte däck eller oljor, utan det är bilrutor helt enkelt.

"Öppnar i en lokal jag ratade"

Ryds Bilglas är i en expansiv fas och nu kommer hinna med att öppna på en annan ort precis innan Vimmerby och ska direkt efter också öppna på ytterligare en ort.

– Det är ett jäkla tempo just nu. Det är spännande och vi öppnar i början av december i Mjölby. Sedan öppnar vi på en ort i Västergötland strax därefter.

Ungefär samtidigt som Ryds etablerar sig här gör också Carglass det. Två konkurrenter som ska slåss om samma kunder i Vimmerby med omnejd.

– De öppnar i en lokal jag ratade. Vi får se vad de ser som inte jag såg. Vi är ganska vana vid att de också öppnar på mindre orter. Vi följs åt och har samma ingångsvägar. Försäkringsbolagen ligger väl på dem också.

Finns det utrymme för två?

– Det gör det, det tror jag. Försäkringsbolagen styr kunderna mycket hårdare i dag än vad de gjorde för fem eller tio år sedan. De styr upp kunderna om vart de ska åka.