KLART: Han blir ansvarig för jättens satsning i Vimmerby

I slutet av november avslöjade vår tidning att Ryds Bilglas skulle etablera sig i Vimmerby. Nu är det dags för öppning och då står det också klart vem som blir ansvarig för verksamheten.

Den 25 november avslöjade Dagens Vimmerby att Ryds Bilglas inom kort skulle öppna en ny verkstad i Vimmerby. Detta nere på Bondegränd 3 i Vimmerby.

– Vi har fått tag i vad vi tycker är en väldigt bra lokal, som ligger väldigt centralt och där närmaste granne är en bilprovning. Läge och allting är jättebra. Vi försöker vara väldigt noga med att hitta rätt lokaler, men försäkringsbolagen har tryckt på om Vimmerby i flera års tid. För något år sedan var vi och tittade på en annan lokal också, men den lokalen blev inte heller bra. Det var inte rätt planering, så den ratade vi också, berättade Jonny Carlsson, som hjälper till med etableringar inom Ryds Bilglas.

Nu har branschjätten kommit ännu längre och det är dags att öppna verkstaden i Vimmerby. Premiären blir den 15 januari. I ett pressmeddelande skriver Ryds Bilglas att placeringen är särskilt attraktiv med sitt läge nära Astrid Lindgrens Värld.

Vill bli det självklara valet

"Närheten till stadens genomfartsleder gör att verkstaden har hög synlighet och är enkel att hitta för många bilister som passerar, vilket gör det smidigt att snabbt få hjälp när stenen träffar rutan", skriver Ryds Bilglas.

– Att etablera oss på orten känns fantastiskt. Vi har hittat en lokal som passar våra behov. Läget ger oss en naturlig kontakt med både lokala kunder och besökare, och vi ser fram emot att bli en del av Vimmerby och leverera den service som våra kunder förväntar sig, säger Fredrik Karlsson, Managing Director på företaget.

Det står också klart att verkstaden kommer drivas av Vimmerbybon Ermal Rexhepi.

– Jag vill etablera Ryds Bilglas som det självklara valet i Vimmerby, kommenterar han.

Så sent som den 1 december öppnade konkurrenten Carglass också i Vimmerby.