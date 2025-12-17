Konkurs har överklagats – tvingas pausa försök att sälja

Beslutet att försätta dödsboet i konkurs har överklagats till Göta hovrätt. Det har pausat konkursförvaltarens arbete med att försöka sälja hotellet. Foto: Lotta Madestam

Försäljningen av Hotell Dacke i Virserum är satt på paus. Beslutet att försätta dödsboet i konkurs har överklagats till Göta hovrätt. – Vi väntar på beslut, det förväntas komma i januari, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt, på Advokatfirman Kronan, Kalmar.

I slutet av oktober försatte Kalmar Tingsrätt även dödsboet efter hotellets ägare Jorma Isomettä i konkurs.

Att både dödsboet och bolaget Jormas Hotell i Virserum AB gick i konkurs, hoppades konkursförvaltarna Bill Kronqvist och Helena Karlsson skulle underlätta en försäljning. Det motiverades med att det inte varit samma ägare av rörelsen och inventarierna, som till fastigheten.

– Vi hoppas så klart på att det ska finnas förutsättningar att sälja fastigheten. Vad vi har hört hittills finns det ändå lite intressenter sedan tidigare, så vi kommer ta upp de trådarna och se, om det fortfarande är något som är aktuellt, sa advokat Nelly Rasmussen Sjöstedt, som hjälper sin kollega Helena Karlsson på Advokatfirman Kronan HB, då till vår tidning.

Beslutet har överklagats

Nyligen överklagades dock konkursen av dödsboet av Jorma Isomettäs hustru Sohee Isomettä, som är en av flera dödsbodelägare. Det framgår av ett protokoll från Göta hovrätt. Därmed är arbetet med att försöka sälja fastigheten satt på paus.

– Vi väntar på beslut, det förväntas komma i januari. Därför har vi inte kunnat göra så mycket åt försäljningen, utan vi avvaktar om konkursbeslutet hävs eller om det kommer att bestå, säger Nelly Rasmussen Sjöstedt.

Indirekt berör det också Bill Kronqvist som försöker sälja inkråmet i bolaget.

– Inventarierna är en viktig del av fastigheten eftersom det är en hotellfastighet, så vi vill sälja det här gemensamt. Vi måste försöka göra det här tillsammans på något sätt, så vi får invänta hovrättens beslut, kommenterar han överklagandet.

Annons:

Måste visa fullmakt

Så här långt har hovrätten förelagt hustrun att komma in med fullmakt från övriga dödsbodelägare, som visar att hon är behörig att företräda dödsboet vid överklagande av konkursbeslutet. Hovrätten godkänner hennes begäran om anstånd, och har satt datumet till och med den 5 januari.

Sohee Isomettä motiverar sitt beslut att överklaga med att hon vill bevara Jormas verk.

"Jorma finns kvar i mitt minne precis som han var, och hans död får inte vara förgäves”, svarar hon på SMS.

”Förhindrad att pröva”

Utöver överklagan har Sohee Isomettä också begärt att hovrätten ska inhibera konkursbeslutet, det vill säga att beslutet skjuts upp eller stoppas temporärt, och även begärt att hovrätten ska utse en ny konkursförvaltare. Båda avslås.

”Sohee Isomettä har inte kommit in med handlingar som visar att hon är behörig att företräda gäldenären/dödsboet. Hovrätten är därför förhindrad att pröva både hennes överklagande av konkursbeslutet och hennes begäran om inhibition”, skriver rätten i sitt beslut och fortsätter:

”Hovrätten är överrätt i mål som överklagas från tingsrätten. Hovrätten kan inte som första instans pröva en begäran om byte av konkursförvaltare”. Besluten går att överklaga.