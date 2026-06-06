Trots nio insläppta – Gunnarsson nöjd med mycket mot topplaget

Niklas Gunnarsson var inte särskilt nedslagen trots 9-1-förlust. Foto: Stefan Härnström

IFK Oskarshamn på bortaplan är ingen lätt uppgift. Södra Vi IF stred tappert och trots en bra insats blev det nio insläppta och förlust. – De spelar inte ut oss, säger tränaren Niklas Gunnarsson.

Det han främst åsyftar är att sex av nio mål från IFK Oskarshamn kom på fasta situationer. Det var hörnor, frisparkar och även en straff.

– De räknas ju de också, men det är inte så många spelmål. De spelar inte ut oss och killarna gör verkligen en bra match defensivt, säger han.

SVIF:s matchplan var att överleva så länge det gick. Det höll faktiskt rätt länge.

– De började gnälla otroligt mycket, både på sig själva och på domaren. Tyvärr får de en straff som gör att de får energi, men vi hade pratat om det innan att oavsett vad det står så ska vi hålla huvudet högt. När vi släpper in spelmålen är huvudena inte där till 100 procent riktigt.

Bara två över 20 i startelvan

1-0-målet startade dock något och i halvtid ledde hemmalaget med 4-0. Oskarshamn gjorde även 5-0 innan Ali Alsameai reducerade. Innan matchen var över hade serieledaren gjort ytterligare fyra och vann alltså med 9-1.

– Det var som förväntat. De hade mest boll, men jag tycker att vi stretar emot och gör det bra i dag, även att det blir 9-1. Det mesta är fasta och de är storvuxna och har mycket rutin från högre upp. Jag är nöjd med arbetsinsatsen och hur vi jobbar för varandra.

SVIF hade blott två individer – Ossian Mathiasson och Robin Hammar – som var över 20 år gamla i startelva.

– Resten är under 20 och möter division 1-, 2- och 3-spelare. De ska ha all eloge.

För SVIF, som äntligen vann senast, är det bara att borsta av sig detta. Inget av lagen närmast ovanför vann heller i denna omgång och därför har man fortfarande häng.

– Alla gör det bra i dag. Axel Milde gör några fina räddningar och det är inga mål som han ska ta på sig.

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