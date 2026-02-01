Mäklarbyrå öppnar kontor i Västervik – fokus på skog och lantbruk

"Skog & Lantbruk" kommer att hålla till i Hallens företagscenter. Magnus Christiansson, skogsmästare och fastighetsförmedlare, ser fram emot att flytta in i det nya kontoret på måndag. Foto: Privat

Skog & Lantbruk, som bland annat jobbar med fastighetsförmedling inom jord- och skogsfastigheter, ska öppna ett kontor i Västervik. Bakom satsningen står Magnus Christiansson, som efter 20 år i branschen nu tar steget att driva verksamhet på hemmaplan.

Skog & Lantbruk finns sedan tidigare på sju orter i Sverige och är specialiserade inom fastighetsförmedling och rådgivning kring förvärv, ägande och överlåtelser av gårdar. Nu vill man stärka sin lokala närvaro i norra Kalmar län genom att öppna ett kontor i Västervik.

– Man har gjort en del uppdrag i Västerviks kommun tidigare också, men har fått prioritera Vimmerby och Oskarshamn där Skog & Lantbruk har kontor sedan innan, säger Magnus Christiansson, skogsmästare och fastighetsförmedlare.

Det är han som kommer att ha hand om Västervikskontoret. Han bor själv i kommunen och menar att lokal kännedom är extra viktig inom just skogs- och lantbruksbranschen.

– Jag själv tycker att man gärna vill ha någon som känner till området och som man kan träffa fysiskt. Jag tror det uppskattas med lokal närvaro, kanske extra mycket i lantbruks- och skogsbruksbranschen.

Västervik och Östergötland

De senaste 20 åren har han jobbat i samma bransch men som anställd för ett annat företag.

– Det blir en nystart för min del. Jag har jobbat mycket i Västerviks kommun i mitt förra jobb men kommer nu också jobba lite mer norröver, uppåt Kisa, Åtvidaberg och Valdemarsvik. Allra mest kommer jag dock att satsa här på hemmaplan, i vår kommun.

Det nya kontoret ligger på Lunnargatan på Ljungheden, intill handelsområdet vid bland annat Ica Maxi och Biltema.

– Det är också för kundernas skull. Många kommer utifrån och vill ha bra parkering och ett ställe som är lätt att komma till. Så det känns jättebra med fina lokaler, det är ett bra ställe.

Även om Magnus är ensam på kontoret i Västervik, ingår han i ett större sammanhang. Han kommer att kunna samarbeta med de som jobbar på kontoren i Vimmerby och Oskarshamn också vid behov.

Specialkunskaper inom jord och skog

Skog & Lantbruk arbetar inte bara med traditionell fastighetsförmedling. Rådgivning är en stor del av verksamheten, särskilt vid generationsskiften och skogsägande.

– Många gårdar kommer inte ut på öppna marknaden, de överlåts inom familjen eller släkten, så jag jobbar lika mycket med det också, säger Magnus.

Han menar att deras specialkunskap skiljer dem från andra mäklarbyråer.

– Vi är alla högskoleutbildade inom jord och skog och har själva gårdar. Det är ofta både ett boende och en näringsverksamhet som säljs, så det kommer in andra frågor som rör till exempel lantmäteri, skatt och juridik.

Vad är det som har fått dig att vilja jobba med de här frågorna?

– Jag är uppvuxen med det själv och har det som fritidsintresse. Det är roligt att få komma ut och se fina gårdar och träffa folk, och det känns bra när man lyckas hjälpa andra. Sen gillar jag att jobba med den här bredden, att man kan hjälpa skogsägaren med lite allt möjligt som har med ägande och överlåtelse att göra, eller förvärv när de ska köpa en gård. Det är ofta lite större uppdrag än till exempel en lägenhetsförsäljning, så man lär ofta känna fastigheten och säljarna lite extra. Det är roligt att vara med i hela kedjan.

Är tanken att ni ska bli fler på kontoret i Västervik?

– Jag vågar inte ta det steget med en gång. Men mina kollegor i Oskarshamn har ju utökat med tiden, och har också tre redovisningsekonomer utöver de som jobbar med fastighetsöverlåtelse. Så vi får väl se.