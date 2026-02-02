FAMILJEN HAR BESTÄMT SIG – DÅ ÖPPNAR ZAAGS I NYA LOKALER

Det går åt flera pärmar för att samla alla papper. Foto: Lotta Madestam

Det har varit många och långa diskussioner kring köksbordet. Nästan på dagen ett halvår efter branden lämnar familjen beskedet att Zaags kommer öppna igen. "Vi har hjärtat i Hultsfred", säger Lars Gardelöf. Foto: Lotta Madestam

Johan Gardelöf och Lars Gardelöf studerar ritningarna över nya affärslokalen. Det har inte varit ett varken enkelt eller självklart beslut att fatta, att börja om från början. Foto: Lotta Madestam

Jenny Nilsson samt Johannes, Lars, Johan och Ylva, alla med efternamnet Gardelöf, kan äntligen lämna besked kring Zaags framtid. Butiken kommer öppna på nytt i Family Houses tidigare lokaler. Foto: Lotta Madestam

Familjen Gardelöf har bestämt sig. Zaags öppnar i nya lokaler i Hultsfred efter branden i augusti. – Vi har hjärtat i Hultsfred, säger ägaren Lars Gardelöf.

Nästan på dagen ett halvår efter den omfattande branden i centrum lämnar familjen beskedet att Zaags kommer öppna igen.

– Vi kommer öppna i Family House tidigare lokaler. Vi har gjort ett avtal med Famera om att hyra lokalen. Kontraktet är påskrivet, säger Lars Gardelöf.

Hur ser avtalet ut?

– Vi har först och främst ett femårigt avtal, och ett vanligt normalt årsavtal efter det.

Under tiden som gått har Gardelöfs nämnt att en återöppning vägt över med 60-40, men det har inte varit ett vare sig enkelt eller självklart beslut att fatta, att börja om från början.

– Psyket har tagit stryk, det har varit långt mycket jobbigare än att jobba. Hjärta och hjärna har velat två olika saker, säger hustrun Ylva Gardelöf om alla tankar fram och tillbaka.

– Vi gör den här satsningen för Hultsfreds skull, man vill inte att sådana här samhällen ska utarmas, fortsätter Lars Gardelöf. Vi har samtidigt haft en otrolig respons från folk som vill att vi ska öppna, de har legat på oss hela tiden och sagt att butiken behövs. Det har gjort att vi ens orkat tänka på en fortsättning. Så nu får vi verkligen hoppas att de kommer och handlar sedan. Det är viktigt att folk runt om kring ställer upp och handlar i Hultsfred.

Hur känns det nu när ni har bestämt er?

– För min skull, i min ålder är det ett tufft avgörande. Hade jag inte haft någon annan att tänka på hade jag inte gjort det här, utan det är för de andra i familjen som jobbar med det.

Investerar runt tre miljoner

Att återöppna rör sig om en investering i runda slängar tre miljoner kronor, enligt Lars Gardelöf. Den största investeringen ligger i inredning och belysning. Till det kommer förstås inköp av kläder.

– Det blir helt ny, modernare och lite häftigare butiksinredning, och ny belysning i hela butiken, som vi får stå för själva. Invändig renovering står de däremot för.

Det är många klädesplagg som måste säljas?

– Ja, absolut. Det vill till att det blir en omsättningshöjning för att vi ska reda ut det här. Alla kostnader är högre här i det nya.

Vad tänker du kring att göra en sådan investering i Hultsfred?

– Vet att det är tufft i vår bransch. Många lägger ner, men alla vi tror på att det ska fungera. Det känns som så. Vi har folk som ringer och frågar när vi ska öppna, säger Lars Gardelöf tacksamt.

Annons:

Då planeras öppning

Familjen ska försöka öppna runt den 1 augusti. Tidigare går inte.

– Det finns inte en chans. Vi skulle inte ha några kläder att sälja, annat än att köpa in reaparti, det funkar inte. Utan de kläder som köps in under januari-februari kan man inte få före juli-augusti.

Så det är bråda dagar?

– Ja, vi räknar med att inredningen ska sättas upp i april ungefär. Det behövs ett par månader för renovering, lokalen var i väldigt dåligt skick. Vi vet att det blir ett hästjobb för oss. Vi har ingenting, inte ens en galge.

Har ni någon gång känt att ”vi ger upp”?

– Ja, många gånger. Det har varit många sömnlösa nätter. Till och med så sent som i förra veckan, när Famera kom med ett nytt förslag som fördyrade det hela.

Har fått erbjudanden från andra håll

Förstås är den gamla Zaagsbutiken saknad, men de tror på det här alternativet. Ser det rent av som en bättre placering om de ska vara ärliga. Lite längre upp på gatan och mellan Coop och Synsam, och med Synoptik och Systembolaget på andra sidan gågatan. Dessutom är den här butiksytan ungefär 130 kvadratmeter större.

– Det här var den bästa lösningen vi kunde hitta. Vi var ute och tittade på alternativ även i andra kommuner och städer lite längre bort. Men vi kom underfund med att, eftersom vi bor här vill vi gärna hjälpa till i Hultsfred. Att det ska bli så bra som möjligt. Vi har hjärtat i Hultsfred.

Blir det några andra förändringar i den nya butiken?

– Vi har tankar på att bredda sortimentet, om det inte blir till öppningen, så kanske på lite längre sikt, och ta in lite nya märken.