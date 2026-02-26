Magnus livsverk kan återskapas på annan plats: "Vore drömmen"

En chocknyhet kom idag på MX World Collections sociala medier. Museet i Vimmerby stänger senare i år. Men innehållet kan återskapas på en helt annan plats.

Det var i början av januari 2014 som portarna till ett nytt motocrossmuseum slogs upp i Vimmerby. Det var Magnus Frodig, som efter många års samlande av speciella ting inom motocross och liknande, ville visa upp sin speciella samling för allmänheten.

Museet har vuxit sedan dess och förra året firade man tio år. Det har beskrivits vara ett av Europas största museum för den som gillar motorcyklar, motocross och speedway.

"En världsunik samling" har det benämnts som att man kan se i Vimmerby.

Men snart är det över.

"Vi kommer att stänga vårt museum den sista maj", skriver MX World Collection på sina sociala medier under onsdagen.

Allt som ägs av MX World är till salu i museet, skriver man vidare. Huruvida restaurangen även påverkas av detta besked är oklart.

Kan hamna på annan plats i världen

Magnus Frodig har flera gånger prisats för satsningen. Han har bland annat utsetts till årets Vimmerbybo, blivit årets manliga företagare och årets nyföretagare i Vimmerby.

Senare skriver MX World på sin Facebooksida att det dykt upp aktörer som vill återskapa Magnus Frodigs livsverk på andra platser i världen.

"Det vore drömmen om det levde vidare", skriver han.

Det ska nu vara förstahandsalternativet.

"Jag tackar ödmjukast för alla mejl från er som vill köpa delar ur museet. Jag har fått mejl från personer som vill återskapa mitt livsverk på annan plats. Jag kommer att försöka få till detta i första hand och därefter kommer jag svara på era mejl angående försäljning av delar ur museet", skriver MX World på Facebook.

Vi söker kommentarer.