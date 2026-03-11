UPPGIFTER: SKIFTE I LOKAL PÅ TORGET

Glassföretagaren Jerker Ekelund är på väg att öppna en verksamhet torget i Vimmerby. Foto: Jakob Karlsson

I sommar kommer Guldkant öppna en popup-restaurang på torget i Vimmerby. Nu kan vi berätta att fler nyheter är på gång inför sommaren.

Det handlar om lokalen i ena hörnet på torget där La Plaza huserat senaste åren. Fiket har varit stängt vintertid, men sålt glass under sommarsäsongen.

Planen nu är att Jerker Ekelund – som i sin tur drivit glasscaféet Magasin 5 – tar över verksamheten.

– För stunden är svaret nej, det är inte klart än. Vi har skrivit en avsiktsförklaring och diskussion pågår. Jag kanske kan säga mer inom kort, säger Ekelund.

Är planen att flytta den befintliga verksamheten?

– Det vet jag inte ännu.

Vi har sökt La Plazas ägare Mike Pinar utan resultat.