Schnitzel återkallas – kan innehålla salmonella

Nu återkallar kedjan Lidl en särskild kycklingschnitzel. Detta då den kan innehålla salmonella.

Nu väljer Lidl Sverige att återkalla "Kycklingschnitzel XXL" av varumärket Culinea. Efter en rutinmässig analys av produkten har man hittat salmonella i en begränsad batch.

Samtliga berörda produkter är bortplockade ur butik och livsmedelskedjan uppmanar alla kunder som köpt produkten, som har bäst före-datum 21-07-2026, att lämna tillbaka den till butik.

"Lidl Sverige beklagar och ser allvarligt på det inträffade. Vi utreder ärendet tillsammans med leverantören och myndigheten", skriver man.

Kunder som köpt varan får pengarna tillbaka.

Salmonella utgör ingen risk om livsmedlet hettas upp till minst 70 grader. I länet har Lidl butiker i Kalmar och Västervik.