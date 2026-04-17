Företaget får pris för årets sociala engagemang: "Finns bara vinnare"

Årets sociala engagemang har delats ut på Vimmerbygalan. Det går till Touch Coating. – För oss är det ett arbete där det bara finns vinnare, säger produktionschefen Henrik Josefsson.

Det är kommunen som delar ut Årets sociala engagemang. På plats från kommunen fanns Totto Homann och Tony Söder för att dela ut priset.

I år går det till Touch Coating AB och på plats för att ta emot det var produktionschefen Henrik Josefsson. Företaget anses, enligt motiveringen, visat prov på ett genuint samhällsansvar.

Företaget har utmärkt sig genom sin uthållighet. Touch Coating beskrivs vara en inspirerande förebild på arbetsmarknaden som bevisar att socialt engagemang och företagande går hand i hand.

– Det känns bra. Vi är ett ganska litet företag i Vimmerby, men vi är en del av en liten Smålandskoncern och finns i både Vetlanda och Lessebo också. I Vimmerby sysslar vi med pulverlackering och pressgjutning av detaljer. Vi är leverantörer till de stora bilbolagen, både inom lastbils- och personbilssidan, säger produktionschefen Henrik Josefsson.

"Ett arbete där det bara finns vinnare"

I Vimmerby har man tio anställda.

– Det är det här priset man blir mest glad av att få. Det finns väldigt mycket folk runtomkring i samhället som inte får chansen att komma in i arbetslivet eller i ett sammanhang. Vår verksamhet är lämpad för en första anställning, arbetsprövning eller praktik. Vi är väldigt stolta över att vi kan bidra med det, säger han och fortsätter:

– Det är ett arbete där det bara finns vinnare. Samhället får folk i sysselsättning, den enskilde får jobba och vi som får variation och andra infallsvinklar.