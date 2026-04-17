17 april 2026
Henrik Josefsson, produktionschef på Touch Coating, tog emot priset. Foto: Ossian Mathiasson

Företaget får pris för årets sociala engagemang: "Finns bara vinnare"

NÄRINGSLIV 17 april 2026 20.27

Årets sociala engagemang har delats ut på Vimmerbygalan. Det går till Touch Coating.
– För oss är det ett arbete där det bara finns vinnare, säger produktionschefen Henrik Josefsson.

Det är kommunen som delar ut Årets sociala engagemang. På plats från kommunen fanns Totto Homann och Tony Söder för att dela ut priset. 

I år går det till Touch Coating AB och på plats för att ta emot det var produktionschefen Henrik Josefsson. Företaget anses, enligt motiveringen, visat prov på ett genuint samhällsansvar.

Företaget har utmärkt sig genom sin uthållighet. Touch Coating beskrivs vara en inspirerande förebild på arbetsmarknaden som bevisar att socialt engagemang och företagande går hand i hand.

– Det känns bra. Vi är ett ganska litet företag i Vimmerby, men vi är en del av en liten Smålandskoncern och finns i både Vetlanda och Lessebo också. I Vimmerby sysslar vi med pulverlackering och pressgjutning av detaljer. Vi är leverantörer till de stora bilbolagen, både inom lastbils- och personbilssidan, säger produktionschefen Henrik Josefsson.

"Ett arbete där det bara finns vinnare"

I Vimmerby har man tio anställda. 

– Det är det här priset man blir mest glad av att få. Det finns väldigt mycket folk runtomkring i samhället som inte får chansen att komma in i arbetslivet eller i ett sammanhang. Vår verksamhet är lämpad för en första anställning, arbetsprövning eller praktik. Vi är väldigt stolta över att vi kan bidra med det, säger han och fortsätter: 

– Det är ett arbete där det bara finns vinnare. Samhället får folk i sysselsättning, den enskilde får jobba och vi som får variation och andra infallsvinklar.

Fakta

Motiveringen till Årets sociala engagemang – Touch Coating AB – lyder:  

Genom att se potential där det är lätt att se hinder har Touch Coating AB visat prov på ett genuint samhällsansvar. Deras arbete präglas av en stark tro på individen och ger människor chansen att växa utifrån sina egna förutsättningar i en tid som kräver snabba resultat har företaget utmärkt sig genom sin uthållighet.

De förstår att vägen till arbetsmarknaden inte alltid är spikrak, och genom sitt långsiktiga stöd har de skapat en trygg plattform för utveckling.

Touch Coating är en inspirerande förebild på arbetsmarknaden som bevisar att socialt engagemang och företagande går hand i hand". 

