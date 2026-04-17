JESSICA WÄRNSTRÖM MOTTOG VIMMERBY HANDELS PRIS

Många priser delas ut på Vimmerbygalan i kväll. Jessica Wärnström driver Downstairs i Vimmerby och är årets mottagare av Vimmerby Handels pris.

Vimmerby Handels pris delades ut av Michael Karlsson från Vimmerby Handel. Att välja ut årets vinnare har varit svårt.

– Det är svårt, vi har många duktiga affärsinnehavare och butiker. Självklart är det svårt, säger Michael Karlsson.

Jessica Wärnström på Downstairs är årets mottagare av priset.

– Jag tycker att det är väldigt roligt och vi har så många fina, härliga kunder, säger Jessica Wärnström märkbart tagen på plats på scenen.

Det framgår i motiveringen att hon inte bara driver en butik utan hon driver även ett hjärteprojekt och är en person som lägger ner sin själ, sin energi och många timmar på att göra sina kunder fina och nöjda.

– Jag är ganska ärlig och säger vad jag tycker. Någonstans där hittar vi vägen, vi pratar ihop oss vad de är ute efter och vi får en gemenskap, säger Jessica Wärnström.

Ett populärt inslag på sociala medier är ”Fredagsfilmen” som Jessica Wärnström ligger bakom. Det har blivit en snackis i Vimmerby.

– Grejen är den att jag tillhörde de som vågade vägra Facebook. Jag gillade inte grejen. Jag började inse att den vägen var vi tvungna att gå för att nå ut. Jag började kanske med en bild, men sedan kände jag man kanske ändå ska se skor. Många gillade det och på den vägen är det. Vi fick bra respons och många tittare. Då blir man sporrad och vill fortsätta, säger Jessica Wärnström.