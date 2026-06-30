LIVE: Returmatch mot Smålandsrivalen – följ den med oss

Dackarna tog två nödvändiga segrar mot nollpoängaren Piraterna. I kväll är det dags för både hemmamatch och returmatch mot Smålandsrivalen Lejonen från Gislaved.

När lagen möttes i Gislaved i början av juni vann Lejonen med 49–41, vilket betyder att det är öppet i kampen om bonuspoängen.

Det skiljer i skrivande stund en poäng mellan lagen till Lejonens fördel och Dackarna har kört en match mindre än Lejonen.

Värt att notera är att Dackarna får tillbaka både Tai Woffinden och Matias Nielsen i truppen efter skada.

Dackarnas startsjua:

1. Tomas H Jonasson

2. Timo Lahti

3. Patryk Dudek

4. Andreas Lyager

5. Tai Woffinden

6. Avon van Dyck

7. Matias Nielsen

Lejonens startsjua:

1. Bartosz Zmarzlik

2. Robert Chmiel

3. Maksym Drabik

4. Pawel Prxedpelski

5. Kacper Woryna

6. Alfons Wiltander

7. Mathias Törnblom