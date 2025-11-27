DIGGILOO TILL HULTSFRED – "VI ÄR SÅ PEPPADE"

Diggiloo kommer till Hultsfred nästa sommar, för en spelning i Folkets Park. Foto: Stefan Härnström

Diggiloo gör ett turnéstopp i Hultsfred nästa sommar. ”Sommarens stora familjeshow med extra allt, och vi är SÅ peppade”, skriver Visit Hultsfred på sociala medier.

På torsdagen blev det känt att Diggiloo lägger en av 21 spelningar i Hultsfred. Närmare bestämt i Folkets Park fredagen den 24 juli.

"Vilken fest det kommer att bli sommaren 2026! Diggiloo kommer att dra land och rike runt som ett musikaliskt fyrverkeri", skriver Diggiloo på sin hemsida.

Några av landets skickligaste musiker och mest folkkära artister utlovas på scen.

"Sveriges största sommarturné blir en pulserande karneval i sambatakt med schlagergiganter, rockstjärnor, humorhybrisfavoriter, nya stjärnskott och kära återseenden", fortsätter man texten.

Vilka artister som kommer presenteras dock på måndag. Fyra dagar senare släpps biljetterna. I Kalmar län blir det en spelning också på Idrottsplatsen i Borgholm den 8 augusti.

”En folklig tradition som passar alla, från vagga till käpp”, enligt arrangören.