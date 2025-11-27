Kaxiga svaret till Diggiloo: "Kommer inte vilja åka hem"

Publikhav vid Diggiloos besök i Västervik. I sommar blir det ett stopp i parken i Hultsfred istället. Det gläder bland annat Tommy Svensson Pöder. Foto: Arkivbild

”Ni har väl något grönområde…” Den frågan ställde Diggiloos representanter till kommunen när ett eventuellt turnéstopp i Hultsfred började undersökas. – Då nämnde Emil att det var 40 000 på Metallica, det var lite kul, säger Tommy Svensson Pöder, kultur- och fritidschef.

Äntligen behöver han och kollegan Emil Elofsson, som är evenemangskoordinator på kommunen, inte hålla det hemligt längre att Hultsfred valts ut för ett av Diggiloos 21 turnéstopp nästa sommar. Den 24 juli slås den stora scenen upp i Folkets park. Den nyheten blev känd tidigare i dag.

– Jag fick ett mail att de ville ha kontakt rent förutsättningslöst om ett event 2026. Jag var lite kaxig och sa att ”kommer ni till Hultsfred vill ni inte åka hem”, säger Tommy Svensson Pöder och skrattar.

”Vi är idioter om vi inte kör”

Det hölls ett digitalt möte där de bland mycket annat försäkrade sig om att det finns ett grönområde. Inte helt oväntat blev det check på den punkten, och kort efter att de varit här och tittat på området kom en konkret förfrågan. Trots att representanterna tvingades gå runt i parken, under ett paraply i ösregn, så var de begeistrade, enligt Tommy, som först tänkte att 2027 var rimligt.

– Men vi ville inte släppa det, utan vi ville prova. Vi kände att vi är idioter om vi inte kör redan nu. Vi behöver jobba med det "friska", det är alltid kul, så vi bestämde oss för någon månad sedan.

Vad innebär det för Hultsfreds kommun att Diggiloo kommer hit?

– Bara positiva saker. Det är inte så att kommunen går in med några pengar, understryker han. Av respekt för hur det ser ut i dag hade jag inte ens lyft frågan om det varit ett krav för att de skulle komma. Utan vi går in med lite arbetstid, det gör vi med glädje, vi jobbar ju med kultur och fritid. Det innebär också att föreningslivet kan vara med lite runt om, även om de sköter restaurangen själva. Och jag tänker på turismen, det drar ju folk till Hultsfred, så campingen ser också positivt på det.

”Hultsfredsandan drar igång”

Enligt Tommy Svensson Pöder har arrangören satt en maxgräns runt 5 000-5 500 i publiken.

– Sedan handlar det om vad det är för tryck här och hur intresset blir.

Samtidigt vågar Tommy säga att den som besöker Diggiloo i Hultsfred kommer få mer än på andra ställen.

– Hultsfredsandan drar igång som vanligt med starka profiler som Putte (Svensson-Sahlin) på hotellet och Stefan (Ölvebring) på rockarkivet. Så vi tänker oss att göra något häftigt av det här, i mer än en dag är tanken. Hultsfred är Hultsfred.

Hur stort skulle du säga att det här är för Hultsfred?

– Det är stort, ett sådant evenemang har vi inte haft på länge. Även om vi har ett förflutet med festivalen, så är det ett stort event för att vara lilla Hultsfred just nu, säger Tommy Svensson Pöder som hoppas att det ska bli återkommande.

– Området är ju svårt att inte vilja komma till, och det går att samarbete med smalspåret, så man kan åka från Västervik och ha 50 meter kvar till evenemanget, säger Tommy och skrattar när han tänker tillbaka på frågan som ställdes innan de varit här.

”Det är jättehäftigt ju”

Rosie Folkesson är ordförande i Folkparkens Vänner och gläds förstås över beskedet att ett så stort event som Diggiloo ska inta folkparken i sommar.

– Jag fick lite förhandsinformation, innan det var bestämt. Då var det fortfarande osäkert och man sa att ”det kan möjligen bli”, säger Rosie Folkesson.

Hur känner du nu när Hultsfred finns med i turnéplanen?

– Det är jättehäftigt ju, verkligen superhäftigt.

Nu ser hon fram emot att det ska komma mycket folk till folkparken. Det blir ju den i särklass största spelningen sedan Folkparkens Vänner gav nytt liv åt parken.

– Blir det som det brukar vara, då kommer det ju väldigt mycket folk.

Kunde du tänka dig att ett så pass stort event skulle genomföras i parken när föreningen bildades?

– Nej, det hade vi nog inte tänkt i första taget, säger hon och skrattar. Så det blir ju jätteroligt verkligen.

”40 000 på Metallica”

Emil Elofsson är lika nöjd han.

– Jättekul, blir hans spontana kommentar. Det är ju inte så att vi frågat dem, utan de har frågat oss, kommit och tittat och ville verkligen vara på området. Det var ju över 40 000 på Metallica, så det är klart att det går att arrangera större event där.

Emil Elofsson är heller inte det minsta orolig än att kompetensen ska finnas lokalt.

– Det har arrangerats, och arrangeras fortfarande mycket i vår kommun, så vi vet ju hur man arrangerar saker i Hultsfreds kommun.