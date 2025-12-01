JUST NU: Här är sommarens Diggilooartister – därför valde man Hultsfred

Vid klockan 8 offentliggjordes samtliga artister som är klara för Diggiloo. Ett av 21 turnéstopp görs i Hultsfred. Då kommer musik återigen ljuda över Folkets park. Här kan du läsa mer om det.
Patrik Krall säger sig vara superstolt och supernöjd med bokningarna.
– Det säger man ofta, men det kan verkligen bli en av de starkaste startuppställningarna. Det är verkligen ett bra gäng, det är otroligt starka röster, duktiga dansare och estradörer, så det finns verkligen en stor fin bredd i det, säger han.
Varför valde ni just Hultsfred?
– Jag vet att vår projektledare och produktionskoorinator, Johanna Sjöberg och Helena Sundblad, har haft det här förslaget och idén i många år. Så Hultsfred har funnits med på kartan, och jag vet hur mycket de sitter med Sverigekartan framför sig och letar spelplatser. Ibland fastnar man för ett namn som är vackert, eller har en historik. Det är ett fint område och i just det här fallet finns det en musikhistoria i orten, det har jag sett att de lyft fram. Så det ska bli kul att fortsätta en musiktradition i Hultsfred.
Hur vill du kommentera startfältet med artister?
– Det är många sköna som vi har önskat att få med förut, som Kaliffa är väldigt kul att han kommer med. Han har vi haft på tal förut. Charlotte (Perelli) är kul att få tillbaka självklart, hon är en stjärna och Magnus Johansson är en av Sveriges bästa, kanske Europas bästa, trumpetare. Han gör comeback och Maja (Ivarsson) ska också bli fantastiskt roligt att få med.
Så det blir en blandning av artister som varit med tidigare, och en del nykomlingar som kommer stå på scen i Hultsfreds Folkets Park den 24 juli nästa sommar.
Samtliga namn:
Maja Ivarsson från The Sounds
Svensk-brasilianske Junior Lerin (även Mellodebutant, tävlar med egen låt i Mello 2026)
Komiske Kim Sulocki från Pernilla Wahlgrens succéshower
Erik Segerstedt från EMD
Charlotte Perrelli
David Lindgren
sångaren Kaliffa fr Hoffmaestro
Lisa Stadell från Mamma Mia The Party
Jessica Andersson som firar 20 år med Diggiloo
Magnus Johansson på trumpet
Melloaktuella stjärnskottet Saga Ludvigsson
Samt vinnaren av Idol, som avgörs på lördag. Antingen Tuva Råwall, Nicolina-Mercedes Brandström, eller Love Hedlund Stenmarck