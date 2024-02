Lena Hallengren (S) tar paus från riksdagen – kommer att opereras

Lena Hallengren pausar sitt riksdagsarbete under sjukskrivningen. Foto: Lotta Madestam

Hon skriver själv på sociala medier att hon har fått operationstid och att hon därför kommer att ta en paus från riksdagsarbetet. Det var 2021 som den dåvarande socialministern gick ut i TV och berättade om sin bröstcancer. – Allt känns bra och jag mår bra, men om ni ser mig lite mindre under de här veckorna så vet ni varför, skriver hon på Instagram. Själva operationen handlar om att göra en rekonstruktion av det bröst hon tvingades operera bort under behandlingen. Hon är gruppledare för riksdagsgruppen, under hennes frånvaro kommer det arbetet ledas av vice gruppledare Johan Löfström.