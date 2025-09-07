Så ser elevantalet ut på skolorna – ännu ingen riktlinje klar

Ännu finns ingen riktlinje för hur liten en skola i Vimmerby kommun kan bli innan den ska läggas ned. Foto: Bildbyrån

Efter en ny debatt om småskolorna stängdes Brännebro skola i februari i år. Nu har ett nytt läsår börjat, men ännu har nämnden inte fattat beslut om någon tydlig riktlinje för hur liten en skola kan få bli. – Det är något vi helst bör komma överens med orterna om, säger nämndsordförande Lars Sandberg (C).

Brännebro skola i Gullringen överlevde den tilltänkta skolnedläggningen 2016, men knappt tio år senare gick det inte längre. I vintras stängdes skolan för gott, men det blev också den enda av skolorna på landsbygden som fick stryka på foten.

De flesta av Brännebros tidigare elever går nu i Södra Vi skola och vi har nu fått uppdaterade siffror på hur det ser ut på skolorna. Tuna och Frödinge är de skolor som tappat mest jämfört med förra året.

I Tuna går det nu 40 elever jämfört med 48 och Frödinge 91 elever jämfört med 96. Djursdala skola har 54 elever mot 53 elever som det var 2024. Rumskulla skola har ökat från 21 till 29 elever och Storebro har gått från 90 till 89. I Södra Vi är det 113 elever nu att jämföra med 103 förra året.

– Rumskulla har några år med en positiv trend nu, säger Lars Sandberg (C), ordförande i nämnden.

Tittar man på den långsiktiga prognosen är det först 2028 Rumskulla skola har färre elever igen. Då är prognosen att man kommer ha 27 elever. Djursdala kommer ligga stabilt i några år framöver, men har 2030 enligt prognosen 37 elever. Tuna kommer tappa marginellt i ett par år, men ser ut att ha ungefär samma elevantal som nu 2030.

Att stänga någon ytterligare skola för stunden är inte uppe på tapeten.

– Jag tänker att vi får följa siffrorna år för år och likaså prognosen och det faktiska antal barn som föds. Vi ser att det här en rikstäckande utveckling med barnkullar som minskar. Jag såg nyligen att Göteborg stängde flera skolor. I dagsläget är det ingen mer skola som diskuteras att stängas och det finns inga sådana diskussioner.

Ingen riktlinje tagen

I samband med att skolan i Gullringen skule stängas pratade man från barn- och utbildningsnämndens sida om att ta fram riktlinjer för framtida eventuella skolnedläggningar. Det handlade då om en gräns för hur liten en skola kan bli sett till elevunderlaget.

Några sådana riktlinjer finns ännu inte.

– Jag har sett andra kommuner där man tagit fram riktlinjer om 25 barn, men det här är något vi helst vill komma överens med orterna om. Det är viktigt att alla vet spelreglerna som gäller, men vi har inte gjort det ännu.

Några uppföljningar ute i de orter där skolan varit hotad tidigare har inte heller skett.

– Vi ska ut på turné rent allmän kring utvecklandet av bygderna. Jag tänker att vi kanske borde hänga med och prata om det utifrån siffrorna som finns.

Över 100 elever färre 2030

Att Brännebro skola slog igen var ett oundvikligt beslut, menar Lars Sandberg.

– Jag har inte hört något negativt alls i efterhand. Det jag vet att man varit orolig för är det här med gymnastiksalen, men vi har sagt att den ska vara kvar och att föreningar och allmänhet ska kunna nyttja den. I övrigt har jag inte hört något alls om någon oro eller så. Nu ska vi ha tömt själva lokalen på skolans saker. Det vi har kvar är ju gympasalen och matsalen, för förskolan och förskoleklassens skull.

Vad som ska hända med själva skolbyggnaden som nu står tom är fortfarande ovisst. Totalt sett går det nu 1 701 elever i grundskolan i Vimmerby. Till 2030 är prognosen att det kommer minska till 1 592 elever.