Kristersson i Frödinge: "Tar in för mycket dumheter från USA just nu"

Statsminister Ulf Kristersson (M) säger att det är för mycket dumheter i svensk politik just nu. Foto: Simon Henriksson

På kort tid har tunga SD-ledamoten Jessica Stegrud hamnat i dubbla blåsväder. Statsminister Ulf Kristersson vill inte svara på om han anser att det påverkar partiets ställning i frågan om regeringsduglighet ett år inför valet. – Vårt samarbete om att lösa brottslighet, minska migration eller bygga ny kärnkraft påverkas inte av sånt, säger han.

Om ett år går Sverige till val igen. Sverigedemokraterna har tidigare markerat att nästa statsminister behöver erbjuda en plats i regeringen för att kunna räkna med deras stöd.

I nuläget är SD stödparti till Tidöregeringen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. På kort tid har SD:s tunga riksdagsledamot, Jessica Stegrud, hamnat i blåsväder två gånger om.

Först för ett kritiserat uttalande på plattformen X angående kulturkanondebatten mellan Lawan Redar (S) och Parisa Liljestrand (M). Nu i dagarna för den filmade konfrontationen med två tonåringar på centralen i Stockholm.

– Jag har ingen aning varför hon gör detta, men det är förfärligt. Så ska man inte göra, sa Ulf Kristersson till TT efter sitt sommartal nyligen.

SD meddelade i slutet av förra veckan att man inte kommer vidta några åtgärder mot Stegrud.

"Bär sig inte åt som man ska"

I samband med Ulf Kristerssons besök i norra länet, där han både besökte Willys i Västervik och Frödinge mejeri, passade vår tidning på att fråga om den senaste tidens händelser påverkar hur han ser på Sverigedemokraterna som ett regeringsfähigt parti.

– Jag har inga nya besked att ge i regeringsfrågan och jag har sagt vad jag tycker om den sortens dumheter, men det påverkar inte vårt samarbete om att lösa brottslighet, minska migration eller bygga ny kärnkraft. Det påverkas inte av sånt, säger Ulf Kristersson.

Statsministern säger att det i allmänhet är för mycket dumheter i svensk politik just nu.

– Det är folk som inte bär sig åt som man ska. Det är obehaglig stämning inbland, polarisering och vi såg det som hände Carl-Oskar Bohlin (civilförsvarsministern som blev förföljd av Palestinademonstranter, reds.anm) häromkvällen. Jag tycker att vi ska ha ett sansat samtalsklimat. Ibland tycker man olika, både om Mellanöstern och om saker i Sverige. Då måste man kunna diskutera det på ett civiliserat sätt. Det där kan oroa mig lite grann. Vi tar in för mycket dumheter från USA just nu.

Du har sagt att frågan ligger hos SD kring att hantera sina ledamöter. Men hur tycker du att ditt stödparti har hanterat frågan?

– Jag lägger mig inte i deras interna processer. Jag fick frågan vad jag tyckte, om jag tyckte att hennes svar var bra, det tycker jag inte svarade jag. Men jag hanterar inte Sverigedemokraternas enskilda riksdagsledamöter, det får de göra.