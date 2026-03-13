Liberalerna svänger – tänker släppa in SD i regeringen

Jimmie Åkesson (SD) och Simona Mohamsson (L) har nu blivit vänner och L kan tänka sig att samarbeta med SD i regering. Foto: Bildbyrån/Pressbild

Skräcksiffror efter skräcksiffror och långt under spärren. Det har varit Liberalernas verklighet – och nu svänger de liberala angående sina tidigare röda linjer mot Sverigedemokraterna.

Under fredagen har Liberalernas partistyrelse hållit möte på en kursgård i Sollentuna. Där skulle partiet rösta om att ändra sin röda linje gentemot Sverigedemokraterna och därmed släppa igenom SD i en framtida regering.

Vid 14-tiden höll också L och SD en gemensam pressträff där respektive partiledare Simona Mohamsson och Jimmie Åkesson deltog. Då förkunnades det att Liberalerna nu öppnar för att Sverigedemokraterna kan ingå i en fyrpartiregering.

– Vi gör det tillsammans som samarbetspartier och för svenska väljare innebär det i höst att de har möjlighet att rösta för ett blågult samarbete som fungerar och som håller fokus på att lösa seriösa samhällsproblem. Alternativet är en farlig vänstersväng, säger L:s partiledare Simona Mohamsson.

Hon inledde med att förklara att hon var stolt över att stå på den här pressträffen tillsammans med Jimmie Åkesson.

– Vi har enats om en rad viktiga sakpolitiska och värderingsmässiga ställningstaganden. Vi står starkare och mer enade än någonsin. Vi har ett Sverigelöfte från oss till svenska folket och visar att vi tar ansvar för Sveriges bästa.

Kan bli folkomröstning om euron

SD-ledaren Jimmie Åkesson säger sig vara väldigt glad över detta.

– Vi har aldrig haft några röda linjer mot någonting. För oss ganska naturligt och eftersträvansvärt länge. Simona har visat prov på pragmatismen och den konstruktiva andan att öppna upp för samtal om att hitta en väg framåt. Jag är glad för det och det är precis vad Sverige behöver.

Uppgörelsen innebär bland annat att en utredning om att införa euron som valuta ska påbörjas vid valseger i höst och en ny folkomröstning om euron ska hållas i samband med valet 2030 i sådana fall.

– Jag ser fram emot att svenskarna får mer valuta för pengarna, säger Simona Mohamsson.

– Vi är starkt emot euron, men det är 27 år sedan folkomröstningen och vi älskar folkomröstningar. Det här är en utmärkt lösning på frågan, säger Jimmie Åkesson.

Det här lär skapa vissa sprickor inom Liberalerna. Kort före pressträffen meddelade två liberaler att de hoppar av.