Oppositionen tycker majoriteten tar på sig för stora spenderbyxor

För vidlyftigt och för stora spenderbyxor på sig. Det anser oppositionen om majoritetens detaljbudget för kommunstyrelsen. – Vi måste ha råd med investeringarna, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Under onsdagen presenterade den rödgröna majoriteten satsningar på flera miljoner inför 2026. Ett beslut som oppositionen inte valde att delta i.

– Vi lade en egen rambudget som föll i kommunfullmäktige. Eftersom vår budget har fallit så får majoriteten ta sina egna prioriteringar. Vi har lagt ett förslag som blev nedröstat och vi var helt överens i oppositionen om att göra så här, säger oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M).

Vad känner du kring de satsningar som majoriteten gör?

– Man spenderar mer än vad man har. Vi ska bygga ett nytt äldreboende och då hade vi behövt höja överskottsmålet mer i stället.

Inte tillräckligt

Överskottsmålet höjs till två procent i majoritetens klubbade budget inför kommande år, men det är inte tillräckligt, anser Niklas Gustafsson.

– SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommenderar fyra procent. Det hade inte vi i vår budget heller, men vi hade mer, vi hade 2,5 procent och målet måste vara att öka. Annars kommer vi inte ha råd med investeringarna som ligger framför oss.

Vilka satsningar hade ni inte velat se?

– Vi har inte gått in i detaljer. Det blir rörigt när vi inte lagt egna prioriteringar, så det kan jag inte säga. Men vi ligger fortsatt högt vad gäller driftskostnaderna och måste minska dem framöver för att ha råd att bygga ett nytt äldreboende.

