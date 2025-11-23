Så mycket dyrare blir maten för de äldre nästa år. Foto: MostPhotos

Nu har taxor och avgifter inför 2026 tagits av fullmäktige. Det rör bland annat vad de äldre får betala för maten.

Inför 2023 chockhöjdes heldygnsabonnemanget på särskilt boende för äldre ordentligt. Höjningen då var 14 procent och gick från 3 550 kronor per månad till 4 044 kronor.

Nu är höjningen inför 2026 betydligt mer modest. Nästa år ligger heldygnsabonnemanget på 4 485 kronor att jämföra med 4 470 kronor i år. Alltså en höjning på 15 kronor.

I ett heldygnsabonnemang ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål. Någon gång i veckan får man också en liten och lätt efterrätt.

När det gäller taxorna för måltider vid korttidsboendet är kostnaden oförändrad. Heldygnskostaden ligger kvar på 147 kronor. Även där ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål. För den som enbart vill ha frukost sker en sänkning från 59 till 58 kronor per dygn. Enbart lunch och kvällsmat ligger kvar på 87 respektive 72 kronor.

Togs enigt

Lunch för kommunalt anställda inom förskole-, fritids- och skolverksamheten ligger kvar på 87 kronor. Ett måltidsabonnemang som innefattar pedagogisk lunch inom skolan höjs kostnaden från 545 till 547 kronor. Det går inte att äta pedagogiskt på gymnasiet.

I övrigt lämnas kostnaderna inom detta oförändrat inför nästa år.

För de som jobbar i stadshuset och nyttjar cafeterian där sker inga stora förändringar. Kaffe och te ligger kvar på 20 kronor och likaså en hel fralla med ost eller charkpålägg kostar 20 kronor. En bulle ligger kvar på 13 kronor. Nytt för nästa år är att ett glas saft tillkommer och det kostar en femma.

Det finns förstås en mängd andra taxor, men dessa ändras endast marginellt eller lämnas oförändrat.

"Nästan alla förändringar sker i förhållande till relevanta index. Taxorna ska som huvudregel täcka kommunens kostnader", står det i tjänsteskrivelsen.

De nya taxorna togs enigt av fullmäktige nu i november.