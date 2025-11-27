Nytt förslag: Få bort delade turer och färre helger med jobb

Delade turer och färre helger än varannan. Det vill de ledande politikerna i socialnämnden. Foto: MostPhotos

Bättre scheman, få bort delade turer och färre helger. Det vill socialnämndens tyngsta politiker se och ger nu förvaltningen i uppdrag att utreda detta.

I korthet handlar förslaget, som socialnämnden gav förvaltningen nu i november, om att utreda möjligheten till schemaläggning som gör att delade turer tas bort och att det blir helgtjänstgöring mer sällan än varannan helg.

Det är ordförande Eva Berglund (S) och vice ordförande Susanne Linder (C) som lämnat in förslaget.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och vill därför undersöka möjligheten till bättre scheman och därmed bättra arbetsmiljö inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar, säger Eva Berglund.

Nu vill man se en konsekvensbeskrivning för vad det skulle innebära bemanningsmässigt och ekonomiskt att få till en schemaläggning som gör att delade turer tas bort och att det blir helgtjänstgöring mer sällan än varannan helg.

– Vi har inte jättemycket delade turer länge, så just den delen kan nog bli enklare. Det här med att inte behöva jobba varannan helg kan nog bli ett större problem rent kostnads- och personalmässigt, men det får vi ta reda på.

Hur stort problem är delade turer?

– I stort har vi inte delade turer kvar, men sedan är det några ställen där vi inte lyckats lösa det. Alla bor inte i Vimmerby och då är det svårt med delade turer, därför vill vi få bort det helt och det ser jag störst möjlighet för.

Kan bli två av fem i stället

När det gäller helgtjänstgöringen är det varannan helg som gäller inom vård och omsorg och LSS.

– En lösning skulle kunna vara att man jobbar två av fem i stället. Jag vet inte exakt hur man kommer kunna fördela det. Kan vi inte få bort varannan helg, så kanske man kan lägga scheman som gör att man inte jobbar hela dagarna. Jobbar man kväll, så har man förmiddagen ledig. Det skulle vara en möjlighet till.

Först var tanken att förvaltningen skulle få till februari på sig, men nu vill socialnämnden få en återrapport redan vid sammanträdet i december.

– Det kommer gå jättesnabbt. Anette (Nilsson, socialchef) tar tag i det direkt och vi skulle få en återredovisning i december, så då kommer utredningen.