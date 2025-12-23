Anhörigstödet förändrades – så har det gått: "Brukar innebära att det funkar"

Förändringarna kring anhörigstödet var stora under förra året. En hel del kritik väcktes. Nu har man tagit beslut om att fortsätta med den plan man tagit fram. – Många fler är med och stöttar upp gällande de anhöriga, säger nämndens ordförande Eva Berglund (S).

Socialtjänstlagen säger att kommunerna ska erbjuda anhöriga stöd. Det kan till exempel handla om stödsamtal, avlösning, hjälp att hitta rätt inom vård och omsorg med mera.

Det handlar inte endast om att ha förlorat en anhörig – det kan också handla om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller missbruk.

Förändringarna kring anhörigstödets utformning väckte mycket uppmärksamhet under förra året och en hel del kritik från sina håll. Anhörigkonsulenten blev uppsagd och kommunen tog en inriktning om att få till ett bredare anhörigstöd och nå fler målgrupper än tidigare.

Ett anhörigteam, som träffas regelbudget, bildades och i teamet finns professioner från alla socialförvaltningens verksamhetsområden – bland annat enhetschefer, handläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och behandlare.

Nu har socialnämnden tagit beslut om att fortsätta på den inslagna vägen.

– Förut var det en person som jobbade med det här, men nu ska alla inom vården kunna vara med och stötta anhöriga. Anhörigperspektivet ska vara en naturlig del i alla verksamheter och man ska kunna ta emot och prata med anhöriga. Exempelvis när man flyttar in på ett vård- och omsorgsboende startar man alltid upp med ett välkomstsamtal. Både för den som ska bo där, men också för dennes anhöriga. Det handlar om att lära känna den person som flyttar in, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

"Brukar innebära att det funkar"

I somras kom även ett statligt pålägg som kommunen nu implementerat.

– Ringer man en biståndshandläggare till exempel ska även denne kunna vara behjälplig och stötta upp mot anhöriga. Förut var det bara inom äldreomsorgen, men nu är man även skyldiga inom till exempel familjeteamet och individ- och familjeomsorgen. Många fler är med och stöttar upp gällande de anhöriga. Man ska inte kastas runt bland olika ställen, utan man ska få en kontakt och har man fått fel kontakt, så ska det ses till att rätt kontakt ringer. Man får inte sjasas runt till olika, säger Berglund.

Det var väldigt mycket kritik när det här förändrades. Hur tycker du att det har blivit?

– Det verkar funka jättebra. Jag har inte fått några klagomål till mig och det brukar innebära att det funkar. Vi hade egentligen inget val. Det var ett krav att vi skulle utvidga anhörigstödet till de andra verksamheterna också, så det var något vi var tvungna att göra. Verksamhetenerna ska se, respektera och samarbeta med personer som behöver vården och de personer som är viktiga för personen i fråga. Det är tanken med anhörigstödet och därför ska alla inom verksamheten vara behjälpliga och stötta upp.