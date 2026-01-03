Färre helger hade krävt över hundra nya tjänster: "Trodde vi aldrig"

Bättre scheman, få bort delade turer och färre helger. Det ville socialnämndens tyngsta politiker se och förvaltningen fick i uppdrag att utreda detta. – En del är bara inte görligt, säger ordförande Eva Berglund (S).

Det var i november som socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till schemaläggning som gör att delade turer tas bort och att det blir helgtjänstgöring mer sällan än varannan helg.

Det var ordförande Eva Berglund (S) och vice ordförande Susanne Linder (C) som lämnade in förslaget med hänvisning till att man vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen skulle titta på vad det innebär bemanningsmässigt och ekonomiskt. Nu finns facit.

– Jag kan väl börja med att säga att man inte tror att vissa saker ska göra sådan skillnad. Vår tanke var att man skulle kunna jobba färre helger och att gå över till två av fem helger skulle innebära att vi totalt behöver 107 fler tjänster. Det är rätt många tjänster på varje område, eftersom vi inte bara kan titta på äldreomsorgen, utan också på LSS och personlig assistans.

Överraskades av beskedet

Det hade inneburit en kostnad på 52,3 miljoner kronor. Var tredje helg skulle kräva 196 tjänster ytterligare och kosta 95,6 miljoner kronor.

– Det är ju bara inte görligt. Inte bara ur ekonomisk aspekt, utan också att vi inte kommer hitta alla de här. Det är ett ännu större problem. Det här är räknat på heltider och det är väldigt många personer som ska hittas, säger Eva Berglund.

Hon överraskades av beskedet.

– Att det skulle vara sådana här summor trodde vi inte. Det är bra att få det genomlyst känner jag nu. Vi måste mer aktivt gå in för att få till bra scheman.

Tecknat lokalt avtal

Något man har gjort är att ha tecknat ett lokalt avtal som gör det möjligt att bara jobba helg.

– Vi har jobbat med det rätt länge och exakt hur det är utformat vet jag inte, men helger är jobbiga för många. Finns det då några som kan tänka sig att bara jobba helg, så kan vi fokusera mer på bemanningen dagtid i veckorna. Det gör att vi kan komma framåt i schemaläggningen och stötta upp vad gäller varannan helg.

Det går också att titta på hur arbetstiden läggs upp kring helgerna, menar hon.

– Det kanske inte behöver vara tre hela dagar. Jobbar man fredag kväll kanske man kan vara ledig på lördag förmiddag, så man får någon form av ledighet i helgen. Det finns personer som är bättre än mig på schemaläggning, men förhoppningen är att det ska kunna bli bättre framöver.

Överkomligt i jämförelse

Att fullt ut få bort delade turer skulle kosta 3,9 miljoner kronor och kräva åtta fler tjänster.

– Det är i jämförelse ändå någonting man känner är överkomligt. Sedan har vi inte så mycket delade turer i dag och en del vill ha sina delade turer, så det är lite olika det där.

Den här informationen tar nu socialnämnden med sig in i budgetarbetet inför 2027.