SD ville satsa på Kvillgården – därför var man emot Strandhagen

Kommunstyrelsen har sagt ja till att köpa Strandhagen för tolv miljoner kronor. En besiktning återstår innan signaturen sätts på köpeavtalet. Sverigedemokraterna var emot detta. – Vi gick på linjen om Kvillgården och Storebro. Vi ser det som att det ska finnas äldreboende på fler platser än i tätorten, säger SD:s representant Emil Larsson.

Vid sitt sammanträde med kommunstyrelsen nu i december togs beslut om att förvärva Strandhagen från fastighetsbolaget Trianon för tolv miljoner kronor.

Nu ska en besiktning göras innan alla papper kan skrivas på. Det enda partiet som hade en avvikande åsikt i frågan var Sverigedemokraterna, som sade nej till att köpa Strandhagen eller Gullvivan 5 som fastigheten formellt heter.

– Vi gick på linjen om Kvillgården och Storebro. Det är vårt huvudspår i fortsatt byggnation och utveckling. Vi ser det som att det ska finnas äldreboenden på fler platser än i tätorten. Det är det korta svaret, säger Emil Larsson (SD), som sitter i kommunstyrelsen.

Ett av den rödgröna majoritetens huvudskäl var att det skulle bli billigare med Strandhagen och Nybble.

– Här pratar vi om en långsiktig investering och vi äger fastigheterna i Storebro också. Då kommer det bli rivningskonsekvenser i stället och den totala kostnaden, när man slår ut det, behöver inte bli billigare. Vi vill återanvända det vi har.

Ser osäkerhetsfaktorer

Att inte bara satsa i Vimmerby är ett annat skäl för SD.

– När vi tar så här stora steg i tätorten är det svårt att försvara det. Vår vilja är att finnas i hela kommunen. Det fanns som ett alternativ att göra om Kvillgården och utveckla det till en större enhet. Korttidsplatser eller inte är mer en driftsfråga hur man organiserar det. Vi vill se ett utbud som matchar för kraven vi har.

Sverigedemokraterna tycker också att det finns osäkerhetsfaktorer kring Strandhagen.

– Vi ser en del osäkerheter med underlaget vi har för Strandhagen. Det finns en del betänkligheter kring fastigheten och därför såg vi det som säkrare att välja Storebroalternativet. Det är givetvis tråkigt att andra inte delar vår bild, men vi reflekterar bara utifrån vår egen ståndpunkt. I just den här frågan tycker vi att vi har rätt.

Öppnar för att Kvillgården blir kvar

Eva Kindstrand Ströberg (S) säger att det blivit drygt en miljon dyrare per lägenhet i Storebro.

– Dels hade vi bara fått in 38 lägenheter på Kvillgården och det hade blivit permanenta platser. Det hade inte heller räckt. Nu gör vi korttidsplatser på Strandhagen och permanenta platser i Nybble.

Men kommunstyrelsens ordförande öppnar också för att sista ordet kring Kvillgårdens framtid inte är sagt ännu. Tidigare har beskedet varit att Kvillgården ska avvecklas när det nya äldreboendet i Nybble är byggt.

– Bara för att vi inte väljer Kvillgården nu, så kanske vi ser behov av det 2029. Vi vet inte hur behovet kommer se ut då, men prognosen som ligger nu gör att vi kanske behöver Kvillgården 2029. Nu har vi några år på oss att se hur behovet ser ut.

