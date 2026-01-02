Hon kliver in i fullmäktige efter politikerns rattfylleri

Emil Larsson lämnade politiken efter ett rattfylleri. Nu har Länsstyrelsen utsett hans ersättare.
Foto: Simon Henriksson
Det blir Pauline Esping, som tidigare varit ersättare som tar Emil Larssons plats i Vimmerbys kommunfullmäktige. Hans Friman kliver in som ny ersättare i partiet.
Länsstyrelsen har fattat beslutet utifrån valresultatet 2022. Sverigedemokraterna har sju av de 49 mandaten i Vimmerby.
Emil Larsson var en av partiets mest profilerade politiker och satt även med i kommunstyrelsen. Den posten tas av Jimmy Rödin.
– Det stämmer att jag åkt dit för rattfylla, men det är ett val jag själv har gjort att avsäga mig uppdragen och inte ha för avsikt att kandidera i valet. Jag har tagit det moraliska ansvaret att inte själv fortsätta, sa Emil Larsson den 16 december.