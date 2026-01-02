02 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Hon kliver in i fullmäktige efter politikerns rattfylleri

Emil Larsson lämnade politiken efter ett rattfylleri. Nu har Länsstyrelsen utsett hans ersättare. Foto: Simon Henriksson

Hon kliver in i fullmäktige efter politikerns rattfylleri

POLITIK 02 januari 2026 13.46

För ett par veckor sedan berättade DV att SD-politikern Emil Larsson lämnar alla uppdrag efter att ha kört rattfull. Nu har efterträdaren i kommunfullmäktige utsetts. 

Annons:

Det blir Pauline Esping, som tidigare varit ersättare som tar Emil Larssons plats i Vimmerbys kommunfullmäktige. Hans Friman kliver in som ny ersättare i partiet. 

Länsstyrelsen har fattat beslutet utifrån valresultatet 2022. Sverigedemokraterna har sju av de 49 mandaten i Vimmerby. 

Emil Larsson var en av partiets mest profilerade politiker och satt även med i kommunstyrelsen. Den posten tas av Jimmy Rödin. 

– Det stämmer att jag åkt dit för rattfylla, men det är ett val jag själv har gjort att avsäga mig uppdragen och inte ha för avsikt att kandidera i valet. Jag har tagit det moraliska ansvaret att inte själv fortsätta, sa Emil Larsson den 16 december.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

DEBATT: En orimlig summa för en liten kommun som Vimmerby
Dubbla SD-motioner fick svar – ”Kan lika gärna bifalla”
Tidigt SD-avhopp – politikern lämnar efter ett möte
Två SD-ersättare entledigas efter valet
Nu tar SD för första gången plats i nämnder

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt