Kan inte ta uppdraget – ny ersättare ska utses

POLITIK 26 januari 2026 20.49

Sverigedemokraterna tvingades göra en rockad efter att ha Emil Larsson klivit av sitt uppdrag på grund av att han kört rattfull. Pauline Esping blev ny ordinarie ledamot och gjorde sitt första sammanträde i kväll.

Den vakanta plats som uppstod på ersättarstolarna för partiet togs av Hans Friman. Detta beslutade länsstyrelsen utifrån valresultatet 2022. 

Men hans tid som ersättare för SD blev kort. 

Redan på kvällens sammanträde stod det klart att Friman entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

"Anledningen är att Hans Friman inte accepterade en ledamotsplats i kommunfullmäktige är att han snart fyller 80 år och är sjuk. Det handlar alltså om hälsa och ålder, inte om bristande ansvar eller engagemang", skriver Petra Whidotti i en kommentar. 

Nu blir det upp till länsstyrelsen att på nytt utse en ny ersättare efter honom. 

Sverigedemokraterna har sju av 49 mandat i Vimmerby.

Fotnot: Artikeln har korrigerats från sin ursprungliga version.

