DEBATT: En orimlig summa för en liten kommun som Vimmerby

På kommunfullmäktige den 20 oktober fattades ett beslut som riskerar att få stora konsekvenser för Vimmerbys framtid. Majoriteten, S, V och C, öppnar nu för fler samarbeten inom kommunalförbundet Itsam, trots att kostnaderna redan skenar.

I dag betalar Vimmerby kommun över 42 miljoner kronor per år till Itsam. Nu planerar majoriteten att lägga till ytterligare 6 miljoner, vilket innebär att den totala kostnaden landar på 48 miljoner kronor per år. Det är en orimlig summa för en liten kommun som Vimmerby.

Med beslutet öppnar man upp för att flytta kontaktcenter och HR-personal som exempel till andra kommuner inom Itsam. Färre arbetstillfällen i Vimmerby, fler på andra håll. Det är inte så man stärker vår kommun och behåller kompetensen. Moderaterna och Sverigedemokraterna sa tydligt ifrån och begärde en återremiss för att få en ordentlig genomgång av Itsams ekonomi.

Vi vill veta vad vi får för pengarna, om detta verkligen gynnar Vimmerbys invånare och hur vi kan säkerställa att skattepengarna används effektivt och klokt. Att fatta beslut utan analys är oansvarigt. Det är bakvänt att öppna upp för fler samarbeten innan man ens vet vad dagens kostar eller om de fungerar. Vi riskerar att förlora både kontroll, insyn och arbetsplatser.

Vimmerby behöver beslut som bygger på fakta, inte på chansningar. Det handlar om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar och vår framtid som kommun.

Centerpartiet lovade i valet att flytta Itsams huvudkontor till Vimmerby. Nu riskerar deras politik i stället att flytta ut ännu fler jobb härifrån. Det duger inte. Vimmerby förtjänar bättre.

Niklas Gustafsson, M

Emil Larsson, SD