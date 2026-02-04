Han blir ny ersättare för SD i fullmäktige

Hans Friman kunde inte ta ersättarplatsen för Sverigedemokraterna i fullmäktige. Nu har länsstyrelsen räknat fram vem som i stället blir ersättare.

Det hela började med att SD tvingades göra en rockad efter att ha Emil Larsson klivit av sitt uppdrag på grund av att han kört rattfull. Pauline Esping blev då ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige för partiet och gjorde sitt första sammanträde nu i januari.

Den vakanta plats som uppstod på ersättarstolarna hos SD togs av Hans Friman. Det beslutade länsstyrelsen utifrån valresultatet 2022, men Hans Friman kunde inte ta platsen.

"Anledningen att Hans Friman inte accepterade en ledamotsplats i kommunfullmäktige är att han snart fyller 80 år och är sjuk. Det handlar alltså om hälsa och ålder, inte om bristande ansvar eller engagemang", skrev SD:s Petra Whidotti i en kommentar.

Nu har länsstyrelsen på nytt räknat fram en ersättare utifrån valresultatet 2022. Från och med 2 februari 2026 blir Algot Andersson ny ersättare för partiet i fullmäktige.

SD har sju av 49 mandat i Vimmerby. Nästa fullmäktigesammanträde är först den 9 mars.