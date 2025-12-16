SD-TOPPEN FAST FÖR RATTFYLLA – HÄR ÄR SANNINGEN BAKOM AVHOPPET

SD-toppen Emil Larsson bekräftar nu att sanningen bakom hans avhopp är en rattfylla. Bilden är ett montage. Foto: Press/Mostphotos

Under gårdagen berättade vår tidning att Emil Larsson avsäger sig alla nuvarande uppdrag och inte kandiderar i kommande val. Orsaken bakom beslutet kom dock inte fram. Nu kan vår tidning avslöja att det rör sig om en rattfylla. – Det stämmer att jag åkt dit för rattfylla, säger SD-toppen.

Måndagens kommunfullmäktige i Vimmerby avslutades med att ett av Sverigedemokraternas toppnamn, Emil Larsson, lämnade alla sina tunga politiska uppdrag.

Ett besked som var mycket överraskande på väg in i valåret när vår tidning berättade om det under måndagen. Emil Larsson har varit en av partiets mest profilerade politiker och varit partiets representant i kommunstyrelsen.

Uppdragen ska övertas av Jimmy Rödin, SD:s ordförande i Vimmerby, fram till valet nästa höst.

– Jag känner att det här är den roll jag mer vill ta inom gruppen. Det är så min tanke går och det är då jag gör mig bäst, om jag är lite mer i bakgrunden. Det ger fler valmöjligheter i livet också, var Emil Larssons besked under måndagen.

Åkt dit för rattfylla

Han skulle fortsatt finnas med i partiets bakgrund, men inte kandidera i valet nästa år. Den riktiga sanningen framkom dock aldrig under gårdagen.

Vår tidning nåddes av uppgifter om att det hela handlar om att Emil Larsson åkt dit för rattfylleri och därför uppmanats av partiet centralt att kliva av sina uppdrag.

Uppgifter som Emil Larsson nu delvis bekräftar.

– Det stämmer att jag åkt dit för rattfylla, men det är ett val jag själv har gjort att avsäga mig uppdragen och inte ha för avsikt att kandidera i valet. Jag har tagit det moraliska ansvaret att inte själv fortsätta.

Varför sa du inget om det i går?

– Det var inte på tal. Jag har inte för avsikt att kandidera i valet.

Har du uppmanats av partiet att kliva av dina uppdrag?

– Jag har meddelat partiet vad jag har gjort och därefter har jag avsagt mig mina uppdrag.

Har du fått någon uppmaning från centralt håll?

– Det finns en procedur för hur man hanterar ärenden och jag har föregått dessa genom att känna ett eget moraliskt ansvar att inte kandidera.

Vad kan du själv berätta om vad som hände?

– Det var allt jag har att säga med mina egna ord. Tack så mycket, säger Emil Larsson och avslutar samtalet.

Annons:

"Inte bra i alla fall"

Jimmy Rödin är ordförande för SD Vimmerby och säger så här om den uppkomna situationen:

– Han har meddelat vad som har inträffat och har valt att avstå kandidatur.

Emil Larsson har varit en tongivande politiker för er, som har suttit i kommunstyrelsen. Vad tänker du om det här?

– Det var inte bra i alla fall. Jag har inget mer svar att ge, jag vet inte hur jag ska formulera det riktigt.

Har rattfyllan skett i Vimmerby eller någon annanstans?

– Jag vet inte. Har du fler frågor får du ta det med honom, säger Jimmy Rödin.