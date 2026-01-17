Avslag för förslag om mensskydd: "Erbjuder det redan"

Ett medborgarförslag om mensskydd på skoltoaletterna får avslag i kommunstyrelsen. Detta eftersom kommunen anser att man redan erbjuder gratis mensskydd, dock inte på toaletter. – Det är en viktig fråga. Vid oväntad mens ska man kunna ha tillgång till det och vi är glada att man erbjuder det, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Under 2024 ställde två unga gymnasieelever en fråga till politikerna under allmänhetens frågestund på fullmäktige. Deras önskan gällde gratis mensskydd på alla skolor i kommunen.

Ett medborgarförslag lämnades också in under förra året. Den remitterades först till barn- och utbildningsnämnden, som lämnade ett yttrande till kommunstyrelsen.

– Då ville kommunstyrelsen bereda ärendet mer och ungdomsambassadörerna skulle också få titta på det, säger kommundirektören Ola Karlsson.

Ärendet har dragit ut på tiden, men vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsen beslutade man sig för att anse medborgarförslaget besvarat.

– Eleverna erbjuds redan gratis mensskydd i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S).

"Nöjda med rådande system"

Förslaget gällde att erbjuda mensskydd på toaletter på högstadieskolorna och gymnasiet.

– Vi erbjuder alltså redan det här, men inte på toaletter. Det finns en automat på gymnasiet sedan ett antal år tillbaka och på högstadieskolorna erbjuds gratis mensskydd via cafeterian, skolsköterskan, kuratorn, arbetslagen, idrottslärarna och fritidsledarna. Det finns många ställen att vända sig för att få gratis mensskydd, säger Ola Karlsson.

Respektive elevråd har också tillfrågats.

– Bedömningen från dem var att de var nöjda med rådande system. Det här är ett jättebra förslag och en viktig fråga. Det här kan påverka utbildningen och undervisningen. Vid oväntad mens ska man kunna ha tillgång till det och vi är glada att vi erbjuder det.