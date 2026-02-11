Fullmäktige ställde sig bakom svaret om mensskydd

Nyligen rapporterade vår tidning om att kommunstyrelsen anser förslaget om mensskydd som besvarat. Detta ställde sig kommunfullmäktige bakom.

Under förra året lämnades ett medborgarförslag in om gratis mensskydd på skoltoaletterna. Det här remitterades först till barn- och utbildningsnämnden, som sedan lämnade ett yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet har dragit ut på tiden men vid sitt senaste sammanträde med kommunstyrelsens beslutade att man skulle anse medborgarförslaget besvarat.

Förslaget gällde att erbjuda mensskydd på toaletter på högstadieskolorna och gymnasiet.

– Vi erbjuder alltså redan det här, men inte på toaletter. Det finns en automat på gymnasiet sedan ett antal år tillbaka och på högstadieskolorna erbjuds gratis mensskydd via cafeterian, skolsköterskan, kuratorn, arbetslagen, idrottslärarna och fritidsledarna. Det finns många ställen att vända sig för att få gratis mensskydd. Vid oväntad mens ska man kunna ha tillgång till det och vi är glada att vi erbjuder det, sa kommundirektören Ola Karlsson.

Uppe i fullmäktige

I slutet av januari var frågan uppe i kommunfullmäktige.

– När förslaget kom upp utredde förvaltningen om det behövdes eller inte. Då konstaterades att det finns mensskyddsautomat på gymnasiet. Man har även ställt frågan till elevråden på högstadieskolorna och det finns redan många ställen att hämta ut gratis mensskydd på. Frågan ställdes om de var nöjda med det eller ville ha automater också, och då var svaret att det inte var behövligt med automaterna.

Fullmäktige beslutade att anse medborgarförslaget besvarat.