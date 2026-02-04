Vill reformera partistödet lokalt: ”Belönas för närvaro”

Tomma stolar i fullmäktige ska ge mindre partistöd, föreslår vänsterpartisten Jens af Ekenstam Stenman i en ny motion. Foto: Arkivbild

Bara partistöd när platserna är fyllda. Det föreslår vänsterpartieten Jens af Ekenstam Stenman i en ny motion som kretsar kring en reformering av partistödet i kommunen.

Totalt kostar partistödet drygt 609 000 kronor varje år. Tio procent av stödet utgår som ett grundstöd till partierna i kommunfullmäktige. 90 procent fördelas per mandat. Ett parti som mist sin plats i fullmäktige har rätt till fortsatt stöd i ett år.

Dessa pengar ingår dock inte i den fastslagna summan, utan blir en extra kostnad.

”Självklart ska paragraf tre skrivas om så att varje år divideras grundstödet med det antal partier som har rätt till grundstöd så att alla får lika. Nu ryms dessa ”extra” pengar inom den i paragraf två fastslagna ramen. Vi ska inte ha ett styrdokument som motsäger sig självt”, skriver vänsterpartisten.

Ska inte få betalt för jobb man inte utför

Fullmäktige beslutade vid senaste sammanträde att reducera antalet fullmäktigeledamöter från 49 till 45. Det gör att partistödet kommer behöva räknas om.

I nuläget beräknas det utifrån 21 procent av ett prisbasbelopp. Vänsterpartiet vill räkna upp det till 23 procent för att bevara den nuvarande kostnaden för partistödet.

Den stora reformeringen av partistödet som Vänsterpartiets Jens af Ekenstam Stenman föreslår handlar dock om hur stödet erhålls.

”Alla är nog eniga om att ingen ska få betalt för jobb man inte utför. Detta ska såklart även gälla politiska partier. Får partiet mandatstöd för sina platser i kommunfullmäktige ska partiet också göra sitt jobb och vara där – och tvärtom”, skriver han i motionen.

"Blir inte straffad utan belönad"

Förslaget är att det totala mandatstödet inte ska divideras med 45, alltså antalet stolar i fullmäktige, utan med 405, vilket är antalet representationstillfällen för samtliga partier.

”Med denna lösning skulle mandatstöd utgå för varje gång partiet fullföljer den demokratiska uppgift de fått av sina väljare. Det skulle gälla lika för alla partier. Man blir inte straffad för frånvaro utan belönad för närvaro”, skriver han.

Jens af Ekenstam Stenman ser med oro på att frånvaron ökat de senaste åren.

”Tvärs över är frånvaron cirka sju procent enligt den sista siffra jag fick till mig. Med denna modell skulle således sju procent av mandatstödet ”frysa inne” när man inte fullgjort det demokratiska uppdrag man som parti fått från sina väljare. Utbetalning ska precis som tidigare utgå en gång om året”, skriver han.