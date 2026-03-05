JUST NU: Efter maktkampen – ifrågasatta regionrådet hoppar av

Efter maktkampen i Moderaterna i november har regionrådet Carl Dahlin inte närvarat i regionpolitiken. Nu hoppar han av.

Det var i november som en intern maktkamp inom Moderaterna blossade upp när listan till regionvalet 2026 skulle sättas. Det blev en kamp som Carl Dahlin förlorade mot partikamraterna Malin Sjölander och Pär-Gustav Johansson.

Han var då föreslagen som Moderaternas kandidat till regionstyrelseordförande, men stämman valde att gå på de två ovannämnda namnen.

Efter det valde Carl Dahlin att lämna salen och hamnade till sist först på plats åtta. Sedan dess ska Dahlin inte ha deltagit på sammanträden och inte heller i partigruppens möten. Arvodet på drygt 70 000 kronor i månaden som regionråd har han dock haft kvar.

– Carl Dahlins agerande nu är, förlåt uttrycket, ett jävla ofog, sa statsvetaren Erik Wångmar till Barometern nyligen. Hoppar av regionen Nyligen valdes Carl Dahlin till bildningsnämndens ordförande i Mörbylånga kommun och likaså ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. Två uppdrag som ger honom 166 000 kronor om året.. – Att som regionråd uppbära fullt arvode utan att delta i arbetet är såklart djupt förtroendeskadligt. Förtroendeuppdrag kräver närvaro. Det är en fråga om respekt för väljarna och skattebetalarna, säger regionrådet Jimmy Loord (KD) till Barometern om situationen. Nu hoppar Carl Dahlin av regionpolitiken. – Förra veckan röstade kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun in mig som ny ordförande i bildningsnämnden med plats i både kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet. Jag är tacksam för förtroendet och ser särskilt fram emot att åter vara med att styra i majoritet, något jag saknat under alla år i regionen. Därför lämnar jag Region Kalmar län. Åren som vice ordförande i personalutskottet var utmanande bland annat på grund av pandemin men visade på vikten av att vi som politiska beslutsfattare måste hålla örat närmare marken än de flesta i dag gör, säger Carl Dahlin i ett pressmeddelande. Han ser fram emot att nu enbart fokusera på kommunala frågor.