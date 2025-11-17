M och KD lyfter frågan om kamerabevakning igen – "En nödvändighet"

Kamerabevakning. Det är en nödvändighet för ökad trygghet i Vimmerby, menar M och KD. Nu lyfter partierna frågan i Vimmerby igen.

För att skydda den gemensamma tryggheten i Vimerby behövs kraftfulla åtgärder, enligt Moderaterna och Kristdemokraterna.

"Att införa effektiv kamerabevakning är inte bara ett val – det är en nödvändighet. När övervakningskameror tidigare diskuterades i kommunfullmäktige avfärdades förslaget med att ingen begår brott under kameran. Men detta grova missförstånd förbiser kamerornas verkliga syfte: att vara både ett förebyggande och ett reaktivt verktyg i brottsbekämpning", skriver Niklas Gustafsson (M) och Ola Hammarbäck (KD).

M- och KD-duon menar att kameror är lika intressant för vad som inte syns.

"De stärker utredningar genom att bekräfta eller motbevisa alibin. De kan fånga upp ett registreringsnummer på en bil som sedan leder vidare till en gärningsman i en utredning. Våra skolor har brottats med vandalism utanför skoltid – tänk att kunna hålla rätt individer ansvariga och skydda våra gemensamma resurser. På andra håll har kameror dagtid minskat hot och våld, vilket skapar en trygg miljö för elever och personal", skriver de.

Ny kamerabevakningslag

Införandet av kamerabevakning vid resecentrum skulle dramatiskt stärka säkerhetsnivån där. Likaså vid parkeringar, där många smitningsolyckor sker, skriver Gustafsson och Hammarbäck.

Från den 1 april i år är kravet på tillstånd för kamerabevakning i offentlig verksamhet borttaget.

"Kommunen kan nu agera snabbare där behov finns, med noggranna avvägningar mellan trygghet och integritet. Filmmaterial sparas högst sex månader och hanteras under strikta regler för att skydda individer".

Den nya kamerabevakningslagen beskrivs vara en del av en omfattande kameraoffensiv och enligt Gustafsson och Hammarbäck en vital byggsten för att stötta rättsväsendet i arbetet mot brott.

"Låt oss inte vänta med att agera; kamerorna är ett centralt verktyg för att bygga ut säkerhetsnätet i vårt samhälle. I takt med att narkotikaanvändningen ökar i vår kommun, vilket medför allt från mänskligt lidande till kriminalitet, måste vi agera. Olagliga droger finansierar den grova gängkriminalitet som vi bestämt måste visa att vi inte tolererar".

Annons:

Flera yrkanden

Det handlar om att ge polisen verktygen även här, menar duon.

"Låt oss resa oss för vår egen och kommande generationers trygghet. Övervakningskameror är inte en inkränktare på friheten utan en försvarare av rättssäkerheten. Den som inte har något att dölja har inget att frukta".

M och KD yrkar nu att kommunen initierar en utredning om möjligheterna att införa kamerabevakning på strategiska platser i syfte att öka tryggheten för medborgarna och att en analys genomförs i samråd med polisen för att identifiera de områden som skulle dra störst nytta av kamerabevakning och då med ett särskilt fokus på brottsutsatta platser och offentliga utrymmen.

Dessutom föreslår Gustafsson och Hammarbäck att kommunen implementerar kamerabevakning och att en uppföljning genomförs inom ett år efter installation av kameror för att utvärdera deras effektivitet och påverkan på brottslighet och allmän trygghet i kommunen.