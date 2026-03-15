15 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Socialdemokraterna presenterar sin lista till kommunvalet. Foto: Pressbild

25 nya namn – här är S valsedel till kommunvalet: "Supertaggade"

POLITIK 15 mars 2026

Socialdemokraterna i Vimmerby har nu presenterat sin lista på namn till fullmäktige, inför höstens kommunval.
– Vi är supertaggade inför den här valrörelsen och ser att vi kommer kunna tillföra mycket till politiken i Vimmerby med den här laguppställningen, säger toppnamnet Eva Kindstrand Ströberg till Dagens Vimmerby. 

Annons:

Under söndagen hade Socialdemokraterna Vimmerby sitt årsmöte, där de spikade sin lista på namn till kommunfullmäktige. Av de totalt 47 namnen är det 25 nya.

”Vårt team består av erfarna politiker, engagerade samhällsbyggare och nya röster med fräscha perspektiv, som tillsammans representerar hela kommunen. Ett stabilt och tryggt lag som kommer att kunna företräda våra väljare under lång tid framöver”, skriver de i ett pressmeddelande.

"Jättestolt och hedrad"

Eva Kindstrand Ströberg har varit kommunstyrelseordförande i Vimmerby sedan december 2024. För några månader sedan berättade hon för vår tidning att hon vill ställa upp som kandidat för posten även till nästa mandatperiod, och nu är det klart att hon är partiets fortsatta toppnamn. 

– Det är ju medlemmarna som väljer, så jag är jättestolt och hedrad över att få vara förstanamn även under kommande mandatperiod. Jag har jobbat hårt och det har varit ett väldigt lärorikt år. Jag vill gärna fortsätta, jag sa ja utan att blinka den här gången, säger hon.

Nu har de börjat ta fram utkast till valmanifest och program inför det kommande valet, som kommer att presenteras lite längre fram. 

– Det är 25 nya namn, och vi vill att de också ska vara med i framtagandet av det här så att det blir något som hela fullmäktigegruppen vill jobba för i kommunen framöver. Jag tycker vi har fått ihop en slagkraftig laguppställning.

Fakta

Socialdemokraternas fullmäktigelista till kommunvalet Vimmerby 2026: 

  1. Eva Kindstrand Ströberg
  2. Tomas Kronståhl
  3. Eva Berglund
  4. Nicklas Skäär
  5. Lis-Astrid Andersson
  6. Håkan Koran
  7. Helen Nilsson
  8. Lennart Nygren
  9. Angelica Andersson
  10. Anders Karlsson
  11. Camilla Strid
  12. Kenneth Björklund
  13. Mari Aldebert
  14. Patrik Andersson
  15. Ann-Marie Blomgren
  16. Anders Enqvist
  17. Ann-Kristin Koran
  18. Robert Glader
  19. Rebecca Nilsson
  20. Mohammed Al-Omar
  21. Pernilla Eriksson
  22. Niklas Johansson
  23. Ronja Bogren
  24. Yahya El-Harake
  25. Lisa Skäär
  26. Anders Sundberg
  27. Malin Elvingsson
  28. Mustafa Badran
  29. Madelene Knutsson
  30. Erik Bouvin
  31. Jennifer Malmström Florin
  32. David Fernhed
  33. Anna Björklund
  34. Peter Högberg
  35. Sara Kronståhl
  36. Thimmy Berglund
  37. Zurifete Shahini
  38. Nils Hansson
  39. Anette Eriksson
  40. Stig Jaensson
  41. Gun Green
  42. Jerry Söderkvist
  43. Krister Segergren
  44. Tommy Åberg
  45. Rune Nilsson
  46. Örjan Arvidsson
  47. Johan Rosén


Annons:

Tess Hartikka

tess.hartikka@dagensvimmerby.se

076 127 51 90

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt