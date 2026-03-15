25 nya namn – här är S valsedel till kommunvalet: "Supertaggade"

Socialdemokraterna i Vimmerby har nu presenterat sin lista på namn till fullmäktige, inför höstens kommunval. – Vi är supertaggade inför den här valrörelsen och ser att vi kommer kunna tillföra mycket till politiken i Vimmerby med den här laguppställningen, säger toppnamnet Eva Kindstrand Ströberg till Dagens Vimmerby.

Under söndagen hade Socialdemokraterna Vimmerby sitt årsmöte, där de spikade sin lista på namn till kommunfullmäktige. Av de totalt 47 namnen är det 25 nya.

”Vårt team består av erfarna politiker, engagerade samhällsbyggare och nya röster med fräscha perspektiv, som tillsammans representerar hela kommunen. Ett stabilt och tryggt lag som kommer att kunna företräda våra väljare under lång tid framöver”, skriver de i ett pressmeddelande.

"Jättestolt och hedrad"

Eva Kindstrand Ströberg har varit kommunstyrelseordförande i Vimmerby sedan december 2024. För några månader sedan berättade hon för vår tidning att hon vill ställa upp som kandidat för posten även till nästa mandatperiod, och nu är det klart att hon är partiets fortsatta toppnamn.

– Det är ju medlemmarna som väljer, så jag är jättestolt och hedrad över att få vara förstanamn även under kommande mandatperiod. Jag har jobbat hårt och det har varit ett väldigt lärorikt år. Jag vill gärna fortsätta, jag sa ja utan att blinka den här gången, säger hon.

Nu har de börjat ta fram utkast till valmanifest och program inför det kommande valet, som kommer att presenteras lite längre fram.

– Det är 25 nya namn, och vi vill att de också ska vara med i framtagandet av det här så att det blir något som hela fullmäktigegruppen vill jobba för i kommunen framöver. Jag tycker vi har fått ihop en slagkraftig laguppställning.