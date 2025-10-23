Innehållet i uppmärksammade granskningen ute: "Alla har en läxa att göra"

Den kommande granskningen om kommunens krisberedskap blev mycket uppmärksammad och omdebatterad för en månad sedan. Nu är innehållet presenterat. – Alla har en läxa att göra, alla kan bli bättre längs vägen, säger revisionens ordförande Magnus Gustafsson inför fullmäktige.

Under fullmäktigesammanträdet i september hade revisionens ordförande Magnus Gustafsson en mycket allvarlig ton och kritiken mot kommunens krisberedskap var uppenbar.

– Det är en diger lista på avvikelser som måste åtgärdas, sa Magnus Gustafsson till Dagens Vimmerby efter sammanträdet.

Det var kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som granskats.

– Jag tar inget av innehållet här. Granskningen har precis skickats till nämnderna och man kommer få tid på sig att svara. Vi har satt den 17 december. Vi avser inte att ge någon mer tid. Det man hinner hinner man till 17 december och jag tror inte det kommer vara klart. Jag säger som min far sa när han var i livet "unna det som unna är". Ta nu inte det här som ord från en gnällspik. Var glada för att vi har hjälpt till att sortera ut en himla massa viktiga saker som finns att göra, sa Gustafsson till de samlade politikerna.

Efter sammanträdet ville inte Magnus Gustafsson vara särskilt konkret med vad som kommit fram.

– Jag tror det ska vänta med att kommenteras tills nämnderna tagit del av dokumenten. Vi hade nyss en diskussion här om man får läsa det i media eller får det till hands. De ska få det ifrån oss.

Hur illa är det?

– Det är ingen fråga vi kommer släppa. När revisorerna lämnar in sina granskningar är det på en aggregerad nivå. Det är väldigt generaliserande. Sedan tar man sig an den nivån, arbetar sig nedåt och då hittar man bristerna. Mitt exempel med fel telefonnummer, där myndigheten bytt kommun, finns inte med i en sådan här rapport. Att om en KSO slutar och man får en ny, så ska man ändra... Det står inte i sådana här rapporter. Det är ett högt och generellt språk om att arbeta strukturerat och övergripande.

"Då måste jag reagera"

Den styrande majoriteten uppskattade inte tonen i kritiken för en månad sedan. Kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) menade att hon mött mycket oro dagarna efter detta blivit känt.

– Det är både telefonledes och att jag blivit stoppad på stan. "Vad håller ni på med?"-ungefär. Därför måste vi förtydliga detta känner vi. Det finns ingen substans i utskällningen och vi hoppas att granskningen snart kommer.

Även räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge reagerade på det revisionens ordförande lyfte i den politiska församlingen.

– Här har man gått ut med att det är katastrof med krisberedskapen i kommunen. Då måste jag reagera. Man ska vara trygg i Vimmerby kommun och jag känner ett jättestöd från politiken i frågorna. Vi har en plan och vi har också tagit fram en handlingsplan för sakerna som framkommit, men jag kan inte gå in i detalj på det. Det är mycket formalia gällande dokument som behöver uppdateras i vissa fall, men arbetssättet finns ändå, säger Peter Helge.

Nu i måndags var det dags för Magnus Gustafsson, som är opolitisk ordförande och inte längre medlem i något parti, att presentera innehållet i granskningen för fullmäktige. Granskningen är gjord av kommunens auktoriserade revisorer, Azets, som tidigare var KPMG i Sverige.

– Jag varslade om den här granskningen för en månad sedan och nu kommer innehållet. Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt och samanhållet krisberedskapsarbete. Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden endast delvis bedriver ett ändamålsenligt och sammanhållet krisberedskapsarbete medan socialnämnden i allt väsentligt bedriver det, säger Magnus Gustafsson.

"Där kan det vara knepigt"

Kommunstyrelsen anses ha brister vad gäller risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, krisledningsorganisation, utbildning, övning samt uppföljning.

– Det finns ett behov av att kommunstyrelsen systematiserar och utvecklar det samlade krisberedskapsarbetet för kommunen som helhet samt tydliggör roller och ansvar i den övergripande krisledningsorganisationen. Med det samlade greppet menar vi att kommunstyrelsen har ett ansvar för sig själv, men också för de andra nämnderna och kommunens övriga organisation. Kommunstyrelsen måste titta på det övergripande jobbet och sitt eget arbete. Där kan det vara knepigt om socialnämnden tror att man fixat det för att man i allt väsentligt har gjort det. Ja, sett till den egna nämnden, men man kanske måste rucka på sig för att passa in i helhetsbilden. Det får det fortsatta arbetet visa.

Utifrån iakttagelserna och bedömningarna rekommenderas kommunstyrelsen och de två nämnderna att göra en hel del. Bara för kommunstyrelsen handlar det om ett 15-tal punkter. Samtliga kan ni se i faktarutan nedan.

– Det handlar om att tydliggöra roller och ansvar i den övergripande krisledningsorganisationen. Det var fem revisionsfrågor som låg till grund för den här granskningen, säger Magnus Gustafsson.

Frågorna som ställdes

Frågorna som ställdes i granskningen var följande:

* Finns det dokumenterat tydligt ansvar och organisation gällande krisberedskap?

* Har analys av risker och sårbarheter genomförts?

* Vidtas tillämpliga åtgärder utifrån resultatet av genomförd risk- och sårbarhetsanalys?

* Finns det något systematiserat arbetssätt kring utbildningar och övningar (prövningar) till förtroendevalda och personal?

* Sker en systematiserad uppföljning av krisberedskapsarbetet?

– För den minnesgode som följde fullmäktige för en månad sedan så sa jag att jag kommer inbjuda mig själv till utbildningsaktiviteter under beredskapsveckan. Under onsdagen hade jag möjlighet att delta i en utbildning riktad till kommunstyrelsen. Jag kan glädjande berätta för er alla som inte var där att den var oerhört bra. Jag sa till och med till utbildningsledaren att den var synnerligen bra. Vi har mycket att ta vara på som kan omsättas till något riktigt bra om vi inte släpper fokus och tar vara på förmågorna vi har sett.

"Bedömer många kommuner"

Vad gäller de fem frågorna når kommunstyrelsen endast "i allt väsentligt" på en av frågorna. Det blir nej på en av frågorna och endast delvis på övriga. BUN får endast delvis på tre och nej på två av frågorna. Socialnämnden når "i allt väsentligt" på tre av frågorna och endast delvis på två av dem.

– Mycket av det här är en bedömningssport, men våra revisorer bedömer många kommuner. Det är inte bara vår kommun som ska granskas. Vi får förlita oss till deras förmåga att placera oss i rätt härad och så får man se ganska grovt på detta. Vi har tyvärr ingen "ja" och det gör att alla har en läxa att göra. Alla kan bli bättre på vägen. Så ser helheten ut. Alla granskningar har sina avgränsningar och det var de här fem frågorna vi har ställt och inget som varit föremål för sekretess omfattas.

Svar på granskningen vill revisionen ha den 17 december.

– Därefter finns det anledning att följa fullmäktige igen om man är intresserad av den här tråden. Då kommer nämndernas svar på den här granskningen.

HÄR kan du läsa en intervju med kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg (S) i ämnet.