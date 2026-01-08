Så sammanfattade revisionen året: "Kommer göra stickprov"

I samband med årets sista fullmäktigesammanträde i december sammanfattade revisionens opolitiske ordförande Magnus Gustafsson året som gått.

Totalt har revisionen i Vimmerby kommun genomfört fem granskningar. Dels handlar det om de två lagstadgade kring årsredovisningen och delårsredovisningen.

– Tre stycken har vi sedan valt ut, säger Magnus Gustafsson.

Det rör sig om ekonomistyrningen inom barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt, öppenvårdsinsatser för barn och unga inom socialförvaltningen och krisberedskapen inom kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

– Det blir en aggregerad sammanställning över respektive rapport i rapporterna.

Revisionens ordförande har därefter gjort en poängställning över detta. Ett nej ger en poäng, endast delvis två poäng och i allt väsentligt tre poäng. Ett ja ger fyra poäng. Totalt har det varit 18 sådana bedömningspunkter.

– I snitt hamnar vi på 2,5 poäng för alla de här bedömningarna. Någonstans mitt emellan endast delvis och i allt väsentligt. Jag tror inte att jag själv sett någon sådan här sammanställning tidigare. Jag har ingen aning om vi kommer ha någon nytta eller relevans av det nästa år, säger Magnus Gustafsson.

"Kommer göra stickprov"

Han tänker ändå att det ger en viss bild över hur kommunen ligger till sammantaget.

– Det känns som att nej och endast delvis är bra att det kommer fram. Sedan är det upp till kommunstyrelse och nämnder att putta över det till i allt väsentligt och ja. Det jag lovar är att vi kommer följa upp resultaten och se om det blir så. Vi har fått era svar kring vad tänker ni tänker göra och då kommer vi göra stickprov för att följa upp och se om vi nu hade fått ett högre betyg eller godkännande. Siffrorna ett, två, tre, fyra är mitt eget påhitt.

Sammanlagt är det ett nej, nio endast delvis, sex i allt väsentligt och två ja.

– Tack för ert förtroende och er tid under 2025, avslutade Gustafsson med att hälsa fullmäktige.

Ordförande Leif Larsson poängterade att utredningen kring krisberedeskapen särskilt kommer redovisas vid nästa sammanträde.

– Då meddelas de svar som kommit in från nämnder och styrelser.